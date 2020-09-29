Правительство Московской области намерено передать участок Пятницкого шоссе от Митино до Зеленограда в введение Москвы — об этом летом сообщил академик РАН, бывший член общественной палаты Москвы, научный руководитель зеленоградского Института проблем проектирования в микроэлектронике Александр Стемпковский. Мы попытались получить подтверждение этой информации, но ничего не получилось.

Об этой новости Стемпковский рассказал в эфире радиопрограммы «Зеленоград сегодня»: «В одном из своих выступлений Президент РФ В. В. Путин пообещал, что все шоссе, выходящие из Москвы, будут преобразованы в современные скоростные магистрали. В Москве это последовательно выполняется, а в Московской области дорогу не расширяют, ограничивают скорость движения до 50 км в час, прямо у дороги размещают рынки, магазины, мастерские, которые мешают движению. Строятся многоэтажные дома, а планов по расширению Пятницкого шоссе нет. И тут из Правительства Московской области пришло неожиданное письмо…». Из его пересказа письма следует, что участок шоссе решили передать Москве из-за того, что в области «нет средств на строительство и улучшение дороги, а жилые дома строятся».

На просьбу «Зеленоград.ру» показать оригинал письма Стемпковский не ответил.

Он полагает, что вдобавок к этому следует передать Москве территорию от М-11 до Пятницкого шоссе и от Зеленограда до Москвы: «Тогда Зеленоград станет полноценной частью Москвы и получит второе дыхание. Можно будет продлить наземное метро от станции „Пятницкое шоссе“ до Зеленограда. Более того, метро пойдет и по самому Зеленограду, и пробки начнут исчезать».

Однако в самом областном правительстве этой идеей, судя по всему, поделились не со всеми. В министерстве имущественных отношений Московской области, которое отвечало бы за передачу дороги, «Зеленоград.ру» сказали, что у них нет информации об этой инициативе.

В правительстве Москвы пока тоже не планируют создавать новые транспортные связи между Москвой и Зеленоградом. В 2019 году в мэрии поясняли: расширение Пятницкого шоссе не входит в ближайшие планы, потому что нет участков для расширения, много коммуникаций и частных собственников. А еще «Ласточки» частично разгрузили шоссе, считают чиновники.

Но в принципе, ничего невозможного в этой передаче нет: несколько лет назад Москва уже приняла в свое ведение несколько участков Ленинградского шоссе. Сначала — до 29-го километра, потом с 29-го по 41-й.