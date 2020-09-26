«ВкусВилл» запустил абонементы на кофе. 30 стаканчиков в месяц за тысячу рублей 26.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Во всех магазинах сети «ВкусВилл» можно оформить подписку на кофе: абонемент за тысячу рублей дает возможность за месяц купить 30 стаканчиков кофе. По абонементу одна порция кофе в чеке будет обнуляться в течение этого времени.

Приобрести абонемент можно на кассах (в том числе самообслуживания), сказав об этом кассиру. Чтобы оформить абонемент на кассе самообслуживания, выберите кнопку «Подписка Кофе с собой». Если у вас не получилось оформить заказ, можно связаться с горячей линией магазина: 8-495-663-86-02 и 8-800-550-86-02.

Во «ВкусВилле» подсчитали, что такая подписка «выгоднее почти в три раза: покупая по порции кофе каждый день без абонемента, вы потратите до трех тысяч рублей». Абонемент позволяет купить в магазинах пять видов кофе из автомата:

  • Кофе с собой 200 мл ВкусВилл,
  • Кофе с собой 300 мл,
  • Кофе с собой 300 мл Гориция,
  • Кофе с собой 300 мл Монтана,
  • Кофе с собой 300 мл Хорекофф.

Месяц подписки начинается с момента оформления абонемента. Заказать кофе онлайн пока нельзя, но компания пообещала подумать над такой возможностью. Также в планах расширить действие абонемента на соки.

Адреса магазинов «ВкусВилл» в Зеленограде:

  • Площадь Юности, 2
  • Корпус 234А
  • Яблоневая аллея, 2
  • Корпус 612
  • Корпус 826
  • Корпус 843А
  • Корпус 1215
  • Корпус 1406
  • Корпус 1634
  • Георгиевский проспект, 37
  • Корпус 1812
  • Корпус 2008

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Метки:
магазины, чай и кофе, вкусвилл
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