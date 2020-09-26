Во всех магазинах сети «ВкусВилл» можно оформить подписку на кофе: абонемент за тысячу рублей дает возможность за месяц купить 30 стаканчиков кофе. По абонементу одна порция кофе в чеке будет обнуляться в течение этого времени.
Приобрести абонемент можно на кассах (в том числе самообслуживания), сказав об этом кассиру. Чтобы оформить абонемент на кассе самообслуживания, выберите кнопку «Подписка Кофе с собой». Если у вас не получилось оформить заказ, можно связаться с горячей линией магазина: 8-495-663-86-02 и 8-800-550-86-02.
Во «ВкусВилле» подсчитали, что такая подписка «выгоднее почти в три раза: покупая по порции кофе каждый день без абонемента, вы потратите до трех тысяч рублей». Абонемент позволяет купить в магазинах пять видов кофе из автомата:
- Кофе с собой 200 мл ВкусВилл,
- Кофе с собой 300 мл,
- Кофе с собой 300 мл Гориция,
- Кофе с собой 300 мл Монтана,
- Кофе с собой 300 мл Хорекофф.
Месяц подписки начинается с момента оформления абонемента. Заказать кофе онлайн пока нельзя, но компания пообещала подумать над такой возможностью. Также в планах расширить действие абонемента на соки.
Адреса магазинов «ВкусВилл» в Зеленограде:
- Площадь Юности, 2
- Корпус 234А
- Яблоневая аллея, 2
- Корпус 612
- Корпус 826
- Корпус 843А
- Корпус 1215
- Корпус 1406
- Корпус 1634
- Георгиевский проспект, 37
- Корпус 1812
- Корпус 2008