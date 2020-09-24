Футбольный клуб «Патриоты» занял первое место в зеленоградской любительской лиге. Фотографии чемпионов 24.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Сезон любительской футбольной премьер-лиги 2019/2020 завершился оглушительной победой клуба «Патриоты».

За прошедшие 30 матчей команда одержала 25 побед, потерпела всего одно поражение и сыграла вничью 4 раза.

Поздравляем победителей и их болельщиков!

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Метки:
спорт, футбол, чемпион
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