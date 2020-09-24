Сезон любительской футбольной премьер-лиги 2019/2020 завершился оглушительной победой клуба «Патриоты».
vk.com/lflzelao
За прошедшие 30 матчей команда одержала 25 побед, потерпела всего одно поражение и сыграла вничью 4 раза.
vk.com/lflzelao
vk.com/lflzelao
vk.com/lflzelao
Поздравляем победителей и их болельщиков!
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