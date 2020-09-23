С нового фасада корпуса 401, в котором идет капитальный ремонт, сняли только что уложенную облицовку. Выяснили, что произошло.
Оказывается, потребовалось дополнительное обследование стены дома из-за «нарушения вертикальности». Проектировщики из управления капитального ремонта (ГКУ УКРиС) проведут обследование, сделают заключение, после чего плитки облицовки снова установят на месте.
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