Облицовку на корпусе 401 сняли из-за «нарушения вертикальности» 23.09.2020 ZELENOGRAD.RU

С нового фасада корпуса 401, в котором идет капитальный ремонт, сняли только что уложенную облицовку. Выяснили, что произошло.

Оказывается, потребовалось дополнительное обследование стены дома из-за «нарушения вертикальности». Проектировщики из управления капитального ремонта (ГКУ УКРиС) проведут обследование, сделают заключение, после чего плитки облицовки снова установят на месте.

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Метки:
микрорайон 4, капитальный ремонт, Корпус 401
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