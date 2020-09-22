С 2018 года газонные ограды постепенно убирают по всей Москве, и в Зеленограде в частности. «От всех заборов в городе надо избавляться, несмотря на то, что паркуются у нас ещё безобразно. Но не настолько безобразно, чтобы каждый кустик огораживать», — заявил мэр Собянин. Своё решение он объяснил тем, что газонные ограждения быстро теряют презентабельный вид, а автомобилистов будут приучать «вести себя по правилам».

Почти половина читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, считают, что газонные ограждения надо оставить. Лишь 13% верят в то, что водители со временем привыкнут не парковаться на газонах.