Автомобилист снял секцию газонного ограждения, чтобы парковаться на дорожке перед школой 22.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Неизвестный водитель, несмотря на преграды, устроил парковку на пешеходной дорожке, ведущей к школе 854 (корпус 603а). Он снял секцию газонного ограждения и частично демонтировал крепление жёлтого парковочного барьера-треножника. Отодвинув его, стало можно проехать между ним и заборчиком от корпуса 611 в карман перед другим треножником. И ничего, что по пешеходной зоне и через газон.

Историю о наглых манипуляциях автомобилиста выложил в фейсбуке местный житель Александр Шоходько, проиллюстрировав фотографиями.

Говорят, «наглость — второе счастье». В этом случае оно недолго длилось для хитроумного водителя. На третий день после его действий «Жилищник» восстановил ограду, а жёлтый барьер-треножник «теперь удастся выдернуть только специальной техникой, как заверили меня рабочие, по крайней мере, его закрепили прочнее, чем было», рассказал «Зеленоград.ру» Александр и прислал фото.

С 2018 года газонные ограды постепенно убирают по всей Москве, и в Зеленограде в частности. «От всех заборов в городе надо избавляться, несмотря на то, что паркуются у нас ещё безобразно. Но не настолько безобразно, чтобы каждый кустик огораживать», — заявил мэр Собянин. Своё решение он объяснил тем, что газонные ограждения быстро теряют презентабельный вид, а автомобилистов будут приучать «вести себя по правилам».

Почти половина читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, считают, что газонные ограждения надо оставить. Лишь 13% верят в то, что водители со временем привыкнут не парковаться на газонах.

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Нужно ли избавляться от газонных ограждений?
Да
Да, заменив их на живые изгороди
Нет
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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, микрорайон 6
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