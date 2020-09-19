Шоурум строительного гипермаркета «Максипро» от «Леруа Мерлена» открылся под Зеленоградом 19.09.2020 ZELENOGRAD.RU

На месте закрытого строительного магазина «К-Раута» открылся шоурум строительного гипермаркета «Максипро» в деревне Елино на Ленинградском шоссе. Он состоит из 10 складов и размещается на площади в шесть гектар. Открытие шоурума дало свыше 200 рабочих мест.

«Максипро» — компания для профессионалов в сфере строительства, ремонта и эксплуатации зданий. Здесь можно не только приобрести необходимые для строительства товары, но и воспользоваться одним из сервисов для развития бизнеса: аренда инструментов, колеровка, распил по металлу и дереву, проектирование инженерных сетей. Основная категория клиентов, на которую ориентируется «Максипро» — строительные компании, которые выступают субподрядчиками крупных застройщиков, а также небольшие строительные фирмы.

«Это не просто магазин, где вы покупаете стройматериалы. Это площадка для развития вашеий компании. Целый комплекс зданий, сервисов, для того, чтобы люди могли комфортно работать со своими клиентами», — сказал на церемонии открытия директор по продажам «Максипро» Михаил Ивахненко.

В шоуруме есть выставочная зона с товарами, центр колеровки и зона коворкинга для проведения встреч и работы над проектами, а среди услуг доступна аренда профессиональных инструментов. Здесь можно будет получить консультацию от клиентского менеджера и технического эксперта, сделать, распечатать и сброшюровать проект.

Сейчас в шоуруме представлено почти пять тысяч наименований продукции в наличии и более 85 тысяч позиций доступно под заказ, сообщили в администрации Солнечногорского района. Точный адрес: деревня Елино, Солнечногорский район, 35-ый километр Ленинградского шоссе, дом 1.

Проект «Леруа Мерлен» «Максипро» позиционирует себя как комплексную платформу для решения всех задач строительного и эксплуатационного бизнеса. В числе услуг — аренда оборудования ( электроинструментов, спецтехники), повышение квалификации рабочих, лекции и мастер-классы, сток профессиональных товаров, отсрочка платежа за товар, кредиты и рассрочки на индивидуальных условиях.

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Метки:
ленинградское шоссе, строительные материалы, деревня елино
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