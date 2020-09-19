На месте закрытого строительного магазина «К-Раута» открылся шоурум строительного гипермаркета «Максипро» в деревне Елино на Ленинградском шоссе. Он состоит из 10 складов и размещается на площади в шесть гектар. Открытие шоурума дало свыше 200 рабочих мест.

«Максипро» — компания для профессионалов в сфере строительства, ремонта и эксплуатации зданий. Здесь можно не только приобрести необходимые для строительства товары, но и воспользоваться одним из сервисов для развития бизнеса: аренда инструментов, колеровка, распил по металлу и дереву, проектирование инженерных сетей. Основная категория клиентов, на которую ориентируется «Максипро» — строительные компании, которые выступают субподрядчиками крупных застройщиков, а также небольшие строительные фирмы.

«Это не просто магазин, где вы покупаете стройматериалы. Это площадка для развития вашеий компании. Целый комплекс зданий, сервисов, для того, чтобы люди могли комфортно работать со своими клиентами», — сказал на церемонии открытия директор по продажам «Максипро» Михаил Ивахненко.