Словесная перепалка между 28-летним и 54-летним посетителями торгового центра «Панфиловский» переросла в драку. Сначала мужчины обменивались оскорблениями, затем перешли в рукопашную.

В результате старший оказался в реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и другими повреждениями, его оппонент скрылся с места происшествия, рассказывает Рен ТВ.



Инцидент произошёл днём в субботу, 12 сентября. Информацию о случившемся отправили в полицию из горбольницы, куда поступил пострадавший.



Личность скрывшегося участника драки установлена, сообщили «Зеленоград.ру» в полиции. Сейчас идёт доследственная проверка обстоятельств, приведших к конфликту. Полиция выясняет, что послужило его причиной. Эксперты устанавливают степень тяжести вреда, нанесённого здоровью потерпевшего.