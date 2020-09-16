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Драка в торговом центре «Панфиловский» для одного из оппонентов закончилась реанимацией 16.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Словесная перепалка между 28-летним и 54-летним посетителями торгового центра «Панфиловский» переросла в драку. Сначала мужчины обменивались оскорблениями, затем перешли в рукопашную.

В результате старший оказался в реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и другими повреждениями, его оппонент скрылся с места происшествия, рассказывает Рен ТВ.

Инцидент произошёл днём в субботу, 12 сентября. Информацию о случившемся отправили в полицию из горбольницы, куда поступил пострадавший.

Личность скрывшегося участника драки установлена, сообщили «Зеленоград.ру» в полиции. Сейчас идёт доследственная проверка обстоятельств, приведших к конфликту. Полиция выясняет, что послужило его причиной. Эксперты устанавливают степень тяжести вреда, нанесённого здоровью потерпевшего.

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Метки:
происшествия, драка, тк "панфиловский"
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