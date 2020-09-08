Перед пешеходным переходом на улице Каменка между корпусами 1649 и 2013 нанесли разметку, которая запрещает поворот налево. Теперь, чтобы развернуться, надо доехать до корпуса 1645. Жильцам корпуса 1649, чтобы попасть в свой двор, из-за разметки придется ехать на 340 метров дальше.
В зеленоградском отделении Центра организации дорожного движения (ЦОДД) объяснили, что двойную сплошную нанесли, так как в этом месте установили светофор. «Чтобы он нормально функционировал, заезд там запретили», — сказали в службе, согласившись, что теперь людям надо ехать дальше и разворачиваться там. Ничего неправильного в этом в ЦОДД не видят.
Светофор на этом переходе поставили после того, как здесь сбили бабушку с двумя внуками, тогда 5-летняя девочка и женщина скончались от травм.