На улице Каменка запретили левый поворот из-за нового светофора 08.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Перед пешеходным переходом на улице Каменка между корпусами 1649 и 2013 нанесли разметку, которая запрещает поворот налево. Теперь, чтобы развернуться, надо доехать до корпуса 1645. Жильцам корпуса 1649, чтобы попасть в свой двор, из-за разметки придется ехать на 340 метров дальше.

В зеленоградском отделении Центра организации дорожного движения (ЦОДД) объяснили, что двойную сплошную нанесли, так как в этом месте установили светофор. «Чтобы он нормально функционировал, заезд там запретили», — сказали в службе, согласившись, что теперь людям надо ехать дальше и разворачиваться там. Ничего неправильного в этом в ЦОДД не видят.

Светофор на этом переходе поставили после того, как здесь сбили бабушку с двумя внуками, тогда 5-летняя девочка и женщина скончались от травм.

Читайте также
На месте смертельного ДТП на улице Каменка включили светофор и изменили схему движения. Многие водители и пешеходы не замечают «красного» сигнала
Что важней?
Удобство водителей
Безопасность пешеходов
Надо совмещать
Проголосовали 82 человека
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 20, микрорайон 16, светофор, цодд
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Из огня во 2 микрорайоне спасли человека. Пожар начался из-за его сигареты Новости
Какие дни будут выходными в 2021 году Новости
На улице Каменка запретили левый поворот из-за нового светофора Новости
Строить мусоросжигательный завод в Хметьево будет турецкая корпорация «Енигюн». Работы начнут уже в этом году Новости
Истории про Середниково — глава 5. Где в усадьбе пел Шаляпин, чьё имя носит платформа Фирсановка и как «строгановцы» учили местных краснодеревщиков Истории
Дело о нападении на подростков из-за окрашенных волос передали в Следственный комитет. Delivery Club уже опознал своего курьера Новости
Местный житель заподозрил рабочих в продаже плитки для капремонта их дома. Те ответили, что отдают жильцам, которые хотят делать ремонт сами Новости
Пандус-обрубок на станции Крюково обещают переделать к октябрю. На подрядчика подали в суд Новости
Храм Александра Невского победил пожарное депо в голосовании о названии близлежащей остановки Новости
Двое мужчин напали на группу подростков в 20 микрорайоне. Им не понравился цвет их волос Новости
В пожаре в 7 микрорайоне погибли три человека Новости
Бассейн в МИЭТе открылся для оздоровительного и спортивного плавания Новости
Забег «Моспром» пройдет в Алабушево 10 октября. Дистанции 2, 5 или 10 километров Афиша
Утвержден проект дороги к мусоросжигательному заводу в Хметьево Новости
Собянин сделал прививку от коронавируса. Чиновники Зеленограда тоже собираются Новости
Где зеленоградцы могут сделать прививку от гриппа Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру