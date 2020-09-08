В зеленоградском отделении Центра организации дорожного движения (ЦОДД) объяснили, что двойную сплошную нанесли, так как в этом месте установили светофор. «Чтобы он нормально функционировал, заезд там запретили», — сказали в службе, согласившись, что теперь людям надо ехать дальше и разворачиваться там. Ничего неправильного в этом в ЦОДД не видят.

Светофор на этом переходе поставили после того, как здесь сбили бабушку с двумя внуками, тогда 5-летняя девочка и женщина скончались от травм.