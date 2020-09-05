Утвержден проект дороги к мусоросжигательному заводу в Хметьево 05.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Правительство Московской области утвердило проект дороги к мусоросжигательному заводу в Солнечногорском районе. Следующим шагом должно стать объявление тендера на определение подрядчика, который займется строительством.

Дорога к заводу, двухполосный проезд протяженностью четыре километра пройдет по уже существующей: поселок санатория министерства обороны — деревня Карпово — деревня Хметьево. Проект планировки территории готовила компания «Научно-производственное предприятие „Пассат“» за 16 миллионов рублей.

Эту дорогу отремонтируют и устроят разворотную площадку у планируемого завода площадью 60х60 метров. Здесь построят тротуары у остановок общественного транспорта, очистные сооружения для поверхностного стока, закрытую сеть дождевой канализации и коллекторы, также предполагается засыпать водоем площадью 319 кв.м. и вырубить не названное количество деревьев для прореживания и в рамках санитарной рубки. Вдоль дороги планируется установить акустические экраны высотой три метра.

Мусоросжигательный завод мощностью 700 тысяч тонн в год в 20 километрах от Зеленограда планируют построить в 2021—2022 годах: 350 тысяч тонн отходов привезут в Хметьево из Москвы, остальные 350 тысяч будут зарезервированы для Московской области. Единый генподрядчик, который займется строительством предприятия, пока не выбран: подведение итогов конкурса с марта переносилось несколько раз.

Экологическое движение «Свои» отмечало, что с полигона Хметьево в атмосферу будет уходить более 6000 кубометров свалочного газа в час, более 60 тысяч тонн в год. Ни этот факт, ни озеро фильтрата, который проникает в лес и грунтовые воды, не учтены в оценке воздействия на окружающую среду, заявили экологи.

Сейчас местные жители выходят на одиночные пикеты и судятся против строительства другого объекта — комплекса по переработке отходов рядом с Поварово. В июле один из активистов объявил голодовку в знак протеста против полигона и мусоросжигательного завода. Власти не отреагировали на его призывы, и мужчина прекратил пить воду, через два дня его увезли в больницу.

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Метки:
экология, хметьево
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