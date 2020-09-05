Эту дорогу отремонтируют и устроят разворотную площадку у планируемого завода площадью 60х60 метров. Здесь построят тротуары у остановок общественного транспорта, очистные сооружения для поверхностного стока, закрытую сеть дождевой канализации и коллекторы, также предполагается засыпать водоем площадью 319 кв.м. и вырубить не названное количество деревьев для прореживания и в рамках санитарной рубки. Вдоль дороги планируется установить акустические экраны высотой три метра.

Мусоросжигательный завод мощностью 700 тысяч тонн в год в 20 километрах от Зеленограда планируют построить в 2021—2022 годах: 350 тысяч тонн отходов привезут в Хметьево из Москвы, остальные 350 тысяч будут зарезервированы для Московской области. Единый генподрядчик, который займется строительством предприятия, пока не выбран: подведение итогов конкурса с марта переносилось несколько раз.

Экологическое движение «Свои» отмечало, что с полигона Хметьево в атмосферу будет уходить более 6000 кубометров свалочного газа в час, более 60 тысяч тонн в год. Ни этот факт, ни озеро фильтрата, который проникает в лес и грунтовые воды, не учтены в оценке воздействия на окружающую среду, заявили экологи.

Сейчас местные жители выходят на одиночные пикеты и судятся против строительства другого объекта — комплекса по переработке отходов рядом с Поварово. В июле один из активистов объявил голодовку в знак протеста против полигона и мусоросжигательного завода. Власти не отреагировали на его призывы, и мужчина прекратил пить воду, через два дня его увезли в больницу.