Технобелку из отработанных плат и других электронных деталей создают ко Дню города по инициативе зеленоградской компании «Нейроботикс». В создании арт-объекта принимают участие все желающие. Детали собирали несколько недель по всему городу.

Инсталляция не связана с деятельностью «Нейроботикс», известной своими высокотехнологичными разработками в виде нейроинтерфейсов и человекоподобных роботов. Это просто возможность проявить свою фантазию и присоединиться к празднику в условиях ограничения массовых мероприятий.