Белка-электроник ко Дню города обретает формы. Её собирают прямо сейчас 03.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Технобелку из отработанных плат и других электронных деталей создают ко Дню города по инициативе зеленоградской компании «Нейроботикс». В создании арт-объекта принимают участие все желающие. Детали собирали несколько недель по всему городу.

Инсталляция не связана с деятельностью «Нейроботикс», известной своими высокотехнологичными разработками в виде нейроинтерфейсов и человекоподобных роботов. Это просто возможность проявить свою фантазию и присоединиться к празднику в условиях ограничения массовых мероприятий.

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Сборка техно-арт-белки проходит в три этапа. Первый состоялся в воскресенье, 30 августа, на площади Юности. К этому моменту было собрано более двух тысяч нужных компонентов.

Третьего сентября прошёл второй этап у библиотеки театра и кино в корпусе 1462. Дети и взрослые увлечённо собирали электронные платы, вырезали, склеивали и крепили детали на «фасад» белки. Собралось около 40 человек.

Заключительная сборка пройдет непосредственно в День города — 5 сентября в сквере особой экономической зоны (ОЭЗ) на территории Алабушево. Авторы идеи из компании «Нейроботикс» расскажут, что их вдохновило и что означает этот арт-объект.

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Метки:
творчество, день города
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