День города на зеленоградской площадке «Технополиса Москва». Подробная программа всех развлечений 5 сентября 10:00

Обычно закрытая для посещения зеленоградская площадка особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» в Алабушево откроется для зеленоградцев в субботу, 5 сентября, с 10:00 до 18:00. В программе — полёты на беспилотниках и лекции о них, популярные научные опыты и мастер-классы по программированию, «Нейрогонки» и «Мозгобойня», зарядка с гуманоидным роботом и обучение аргентинскому танго, детские соревнования на беговелах и показательные велотренироваки, открытая библиотека и буккроссинг, финальный этап сборки арт-белки из электронных плат, знакомство с резидентами ОЭЗ и их разработками и другие развлечения.

Основным местом праздника станет новый сквер со сценой, амфитеатром и двумя шатрами на въезде в промзону Алабушево с проспекта Генерала Алексеева (конечная остановка «Западная» автобусов 3, 3К, 7 и 27).

С 10:00 до 17:00 в сквере все желающие смогут попробовать себя в роли пилота коптера или беспилотника — воспользоваться шлемом виртуальной реальности для управления малым дроном с полным погружением в процесс полета. Устройство позволяет видеть все, что «видит» дрон, и управлять полетом в режиме реального времени. Одновременно здесь будут демонстрировать мобильный комплекс «Дозорный» — горожан пригласят управлять беспилотными летательными аппаратами из настоящего автомобиля, наблюдая за процессом и результатами полётов на электронной интерактивной панели.

В 10:45, 13:00 и 15:00 на сцене амфитеатра стартуют 10-минутные танцевальные разминки с гуманоидным роботом АльфаZ.

В 11:00 и 13:15 в амфитеатре начнутся 45-минутные сеансы популярных научных опытов под открытым небом: «Летнее шоу» и научное шоу «Школьная наука» от профессора Николя.

С 11:00 до 13:00 клуб RunBikeKids проведёт показательные велотренировки с разминкой и гимнастикой. На кольцевой дороге площадки Алабушево для малышей будет организовано несколько забегов, а в 12:00 состоится показательная велотренировка среди старших воспитанников клуба.

В 11:45 ученики крупнейшей в Зеленограде спортивной школы покажут на сцене свои таланты в фитнес аэробике, чирлидинге и художественной гимнастике на сцене амфитеатра. Кроме того, весь день в сквере будут принимать нормативы ГТО — прыжки в длину с места, наклоны вперёд, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу, пресс.

С 11:55 до 12:10 в амфитеатре пройдёт небольшая лекция о беспилотной авиации и сферах её применения — с примерами проектов различной направленности и формата.

С 12:00 до 13:00 и с 12:30 до 14:30 пройдёт «Мозгобойня» (в шатре 1) — игра из вопросов и ответов с простыми правилами. «Вопросы подбираются так, чтобы все участники чувствовали азарт и уверенность в своих силах. Для ответов не нужны глубокие энциклопедические знания, только широкий кругозор, логика и сообразительность», обещают организаторы.

С 14:00 до 17:00 студия «GoTango» научит всех желающих азам аргентинского танго, а после мастер-класса проведёт танцевальную вечеринку в стиле латино.

В течение всего дня в сквере зеленоградская компания «Нейроботикс» организует «Нейрогонки» — при помощи мобильного энцефалографа NeuroPlay все желающие попробуют «силой мысли» управлять виртуальной машинкой, тренируя навыки самоконтроля, пройти на время полосу препятствий и получить приз.

Финальная сборка арт-объекта «Электронная белка», детали для которого собирали несколько недель по всему городу, также завершиться в сквере ОЭЗ — авторы идеи из компании «Нейроботикс» расскажут, что их вдохновило и что означает этот арт-объект.

Каждый час (с 10:00 до 17:00) будет формироваться группа желающих увидеть иновационную продукцию резидентов ОЭЗ — её покажут в новом административно-деловом центре. Обещают также экскурсии на электрокаре по территории площадки Алабушево. В этот день вся площадка будет открыта для прогулок и знакомства, прокомментировали «Зеленоград.ру» в администрации ОЭЗ.

Открытую библиотеку и буккроссинг — книжный шкаф для книгообмена — устроят в сквере зеленоградские библиотекари, планируются викторины с призами и продажа зеленоградских сувениров. Школа «Алгоритмика» проведёт мастер-классы по программированию и тематическую игру, преподаватели школы поделятся своими лайфхаками.

Свою игротеку развернёт издательский дом «Экономикус» (в шатре 1) — с профессиональными ведущими можно будет поиграть в игры «Одним словом», «Языколом», «Лемминги», «Клумба», «Динозаврикус» и настольную игру «Экономикус». Детей и взрослых ждут творческие и познавательные мастер-классы (в шатре 2), в которых сможет поучаствовать каждый, а после забрать свое творение с собой.

Кормить гостей собираются столовая Административно-делового центра в Алабушево, который недавно открылся. Предполагаются и другие торговые точки.

Получить подробную программу мероприятий можно по заявке на сайте. Доступ на площадку будет свободным.

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Метки:
особая экономическая зона, день города, промзона алабушево
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