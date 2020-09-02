На Солнечной аллее монтируют систему адаптивного управления светофорами, когда светофорные фазы меняются в зависимости от интенсивности транспортного потока. Для этого в дорогу устанавливают так называемые петлевые детекторы.
Работы ведут на пересечении с Панфиловским проспектом и на кругу к старому мосту. Для этого перекрывают по одной полосе движения.
Система адаптивного управления (или «умный перекресток») будет единой для пересечения Солнечной аллеи с выездами из 8-го и 9-го микрорайонов (здесь датчики будут стоять также на входе/выходе и на перешейках), на пересечении со Старокрюковским проездом и с Панфиловксим проспектом, уточнили в компании «Спецдорпроект», которая ведёт работы.
Кроме того система «умный перекресток» доделывается на пересечении Алабушевской улицы и проезда 684 (между 10-м микрорайоном и промзоной Алабушево).