На Солнечной аллее монтируют систему «умный перекресток» 02.09.2020 ZELENOGRAD.RU

На Солнечной аллее монтируют систему адаптивного управления светофорами, когда светофорные фазы меняются в зависимости от интенсивности транспортного потока. Для этого в дорогу устанавливают так называемые петлевые детекторы.

Работы ведут на пересечении с Панфиловским проспектом и на кругу к старому мосту. Для этого перекрывают по одной полосе движения.

Система адаптивного управления (или «умный перекресток») будет единой для пересечения Солнечной аллеи с выездами из 8-го и 9-го микрорайонов (здесь датчики будут стоять также на входе/выходе и на перешейках), на пересечении со Старокрюковским проездом и с Панфиловксим проспектом, уточнили в компании «Спецдорпроект», которая ведёт работы.

Кроме того система «умный перекресток» доделывается на пересечении Алабушевской улицы и проезда 684 (между 10-м микрорайоном и промзоной Алабушево).

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Метки:
микрорайон 9, микрорайон 8, безопасность дорожного движения, солнечная аллея, светофор
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