Новая аптека сети «Монастырёв» открылась в 9-м микрорайоне 02.09.2020 ZELENOGRAD.RU

В магазине «Перекрёсток» (корпус 900, 1 этаж, напротив касс) открылась новая аптека — сети «Монастырёв». Она работает с 9:00 до 22:00 ежедневно.

Прямо на вывеске указан и адрес сайта монастырёв.рф с интернет-магазином лекарственных препаратов. Там обещают «скидку за онлайн-заказ — от 10% при получении товара в тот же день и от 20% при ожидании».

При онлайн-заказе товары резервируются, если они есть в наличии в аптеке (в среднем срок сборки заказа от 20 минут) или доставляются (в срок от двух рабочих дней), сообщает аптека. Оформить заказ можно с 9:00 до 21:00 на сайте, в мобильном приложении, по телефону 8-800-707-77-33 (звонок бесплатный) или через сообщение в вотсап/вайбер/телеграм на номер 8-914-677-77-33.

В Зеленограде теперь две аптеки этой сети, вторая — в ТЦ 6-го микрорайона.

Подписывайтесь на новости 9-го микрорайона и присоединяйтесь к группам в инстаграме, вконтакте или фейсбуке.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
аптека, торговля, магазин перекресток, 9 микрорайон, Корпус 900
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Новая аптека сети «Монастырёв» открылась в 9-м микрорайоне Новости
Монтаж навесов на станции Крюково опять задерживается. Теперь до ноября Новости
Утка на Чудиновом пруду попала в капкан из пластикового мусора Новости
День города: для посещения площадки в 16 микрорайоне нужно зарегистрироваться. Не больше пяти человек на одну электронную почту Гид
На карты «Мир» вернут 10 рублей за поездку на метро и кешбэк за оплату парковки Новости
На станции Крюково больше года делали пандус. Получился «крутой и скользкий обрубок» Новости
День города на зеленоградской площадке «Технополиса Москва». Подробная программа всех развлечений Афиша
Как музыкальные и художественные школы Зеленограда встречают 1 сентября: последствия капитальных ремонтов Новости
С 1 сентября учащимся вернут 50-процентную скидку на электрички Новости
Где зеленоградцы могут сделать прививку от гриппа Новости
В лесопарке 9 микрорайона гуляет стайка фазанов Жизнь
Из школьного меню обещали убрать всё, что «детки не очень охотно кушают». Накануне 1 сентября новое меню так и не опубликовано Новости
Олень Дзюба в «Доме лани» стал блондином. И недавно там родился четвёртый оленёнок Жизнь
«Библиотека добрососедства» во 2-м микрорайоне открывается после ремонта: скандинавский стиль, коворкинг, детский уголок, экопроекты и школа юных журналистов Истории
Префектура объяснила, почему не будет ставить в парке Победы «деревья» для свадебных замков, как на Школьном озере Новости
На М-11 началось строительство нового пункта взимания платы Новости
Школу в Голубом начнут строить в 2021 году Новости
У каждого шестого работника системы образования Москвы нашли антитела к коронавирусу. Это гораздо меньше, чем у всех жителей Новости
Зеленоградская больница три месяца не может купить жизненно важный препарат фуросемид Новости
Хозяин новой пекарни в 11-м микрорайоне играет посетителям на электрогитаре Жизнь
© 1997–2020 Зеленоград.ру