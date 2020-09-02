Прямо на вывеске указан и адрес сайта монастырёв.рф с интернет-магазином лекарственных препаратов. Там обещают «скидку за онлайн-заказ — от 10% при получении товара в тот же день и от 20% при ожидании».

При онлайн-заказе товары резервируются, если они есть в наличии в аптеке (в среднем срок сборки заказа от 20 минут) или доставляются (в срок от двух рабочих дней), сообщает аптека. Оформить заказ можно с 9:00 до 21:00 на сайте, в мобильном приложении, по телефону 8-800-707-77-33 (звонок бесплатный) или через сообщение в вотсап/вайбер/телеграм на номер 8-914-677-77-33.



В Зеленограде теперь две аптеки этой сети, вторая — в ТЦ 6-го микрорайона.