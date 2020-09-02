Чудинов пруд расположен недалеко от пасеки за 11-м микрорайоном. Его легко узнать по густой ряске. В 2016 году водоём обещали почистить, а рядом проложить ухоженные экологические тропы из брёвен и устроить на поляне старого соснового бора дендросад.

Сейчас пруд выглядит заброшенным и больше похож на болото, но это не значит, что можно бросать в него всякий мусор. Здесь обитают большие утиные семьи, и птицы могут погибнуть из-за бездумных действий отдыхающих.