Утка на Чудиновом пруду попала в капкан из пластикового мусора 02.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Птице грозит гибель из-за людской беспечности и мусорного отношения к природе. Пластиковое кольцо от бутылочной крышки застряло в клюве утки. Оно, как хомут, проходит между пластинами клюва и лежит у птицы на шее под затылком.

«К сожалению, я не смог ничего сделать, наблюдал, как она пытается избавиться от этого пластикового кольца, но это не в её силах. Это напоминание о нашей деятельности», — рассказал «Зеленоград.ру» один из читателей, приславших печальные фотографии.

Чудинов пруд расположен недалеко от пасеки за 11-м микрорайоном. Его легко узнать по густой ряске. В 2016 году водоём обещали почистить, а рядом проложить ухоженные экологические тропы из брёвен и устроить на поляне старого соснового бора дендросад.

Сейчас пруд выглядит заброшенным и больше похож на болото, но это не значит, что можно бросать в него всякий мусор. Здесь обитают большие утиные семьи, и птицы могут погибнуть из-за бездумных действий отдыхающих.

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Метки:
экология, микрорайон 11, происшествия, пруд
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