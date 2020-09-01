К началу учебного года в Москве завершился первый этап массового тестирования на коронавирус работников образовательных учреждений — его проводили методом иммуноферментного анализа (ИФА), который позволяет обнаружить в крови антитела, появляющиеся во время заболевания или после него. Мэрия объявила результаты: у 3% тестируемых анализ показал наличие болезни, 13,3% уже перенесли коронавирусную инфекцию.

Обязательные и бесплатные тесты на ковид-19 сдали все работники системы образования. Это более 180 тысяч человек: весь персонал детских садов, школ и профессиональных учебных заведений, от учителей до охранников, работников пищеблоков, клининговых компаний и так далее.

У 5,5 тысячи сотрудников (3%) тесты положительные — выяснилось, что они являются носителями коронавируса. «Все они будут находиться под наблюдением врача и не будут допущены к работе в школах» , — рассказала заместитель мэра Анастасия Ракова.

У 24,1 тысячи человек (13,3%) были выявлены антитела к коронавирусу — то есть, приобретенный иммунитет к заболеванию, которое они уже перенесли в за весну или лето, с симптомами или без.

По какой-то причине уровень иммунизации в системе образования оказался гораздо меньше, чем уровень общего популяционного иммунитета в Москве: на начало июля массовое ИФА-тестирование москвичей, которое проводили с мая, показало наличие антител у 21,7% сдавших анализ, а в середине июля Собянин вообще заявил о реальном уровне иммунизации в 60%, апеллируя к мнению учёных о роли Т-клеточного иммунитета, который также играет важную роль в защите от болезни.

В следующие две недели после 1 сентября тестирование столичных работников образования продолжится методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), который позволяет выявить присутствие вируса в организме по мазку из носа и ротоглотки. Сотрудников с положительными результатами теста также обяжут оставаться дома под наблюдением специалистов. В дальнейшем ПЦР-анализы на ковид-19 обещают проводить регулярно, каждые две недели — для не менее чем 10% школьного персонала.

В тех случаях, если учитель или кто-то из школьных сотрудников заболеет коронавирусом в период очной учёбы — ни класс, ни школа не будут закрываться на карантин, заявили в мэрии, отвечая на вопросы об организации учёбы с 1 сентября. Объясняют это тем, что все работники образовательных учреждений в обязательном порядке должны носить носят маски, которые позволяют предотвратить распространение инфекционных заболеваний. Единственное исключение: учителя могут снимать маски в классе при объяснении нового материала в классе, следя за социальной дистанцией. В отличие от взрослых, дети в школах и детсадах не обязаны носить маски и могу делать это по желанию или требованию родителей. При этом если коронавирусом заболеет ребёнок, на 14-дневный карантин отправят всех, кто с ним контактировал — весь класс или группу.

Одновременно с Москвой ИФА-тестирование работников образования провели в Московской области. Там тесты сдали более 48 тысяч преподавателей, у 6,9% обнаружены антитела к инфекции, у 3% заболевание выявлено в активной фазе — все они находятся под медицинским наблюдением и не допущены к проведению занятий, прокомментировала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.