В Московской области хотят вернуть пункты приема стеклотары 22.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Осенью в Мособлдуме обсудят возобновление массового сбора стеклотары для повышения качества сортировки и переработки отходов. С экспертами и населением обсудят, как делать это удобнее: размещать у жилых домов отдельные урны, открывать пункты приема или поставить фандоматы — автоматы для сбора бутылок и банок.

«Сегодня мы понимаем, что необходимо повышать качество сортировки и переработки отходов и побочных продуктов от производства. Тем самым мы сведем к минимуму количество размещаемых отходов на полигонах. Если ранее стеклотара выбрасывалась лишь после прихода в негодность, а производилось ее не очень много, то теперь выбрасывается огромное количество стеклянных упаковок», — сказала председатель комитета Мособлдумы по вопросам экологии и природопользованию Алла Полякова.

Ранее на портале Российских общественных инициатив предложили законодательно обязать торговые сети магазины, которые продают напитки в стеклянной таре, организовать пункты приема стеклотары. Сейчас идея набрала всего 4,5 тысячи голосов в свою поддержку из минимально необходимых 100 тысяч.

Комментируя эту инициативу, Полякова заявила, что нельзя просто обязать торговые сети организовать пункты приема: «Это целая система: сбор тары, вывоз, затем переработка. Нужно понимать, кто и как будет осуществлять транспортировку стеклобоя, куда он будет доставляться, хватит ли мощностей для переработки стекла, потоки которого резко возрастут в случае появления такого пункта в законодательстве. Иначе можно вот так собрать стекло, а потом мусоровоз вывезет и сбросит эти отходы в ближайший подмосковный овраг».

По ее словам, перед введением таких требований нужно подготовить нормативно-правовую базу, «отрегулировать механизмы, инструменты для воплощения идеи в реальную жизнь».

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Почему прошлая попытка провалилась

В 2019 году идея заставить магазины принимать обратно бутылки исходила от правительства России. Тогда инициатива ничем не закончилась — оказалось, что по действующим в стране санитарным правилам в помещениях продовольственных и промтоварных магазинов, в складах и на территории предприятий общественного питания собирать стеклотару запрещается.

Глава Федеральной антимонопольной службы тоже раскритиковал идею: «Я вообще не понимаю смысла этого предложения, им-то зачем эта тара, торговым сетям? Они же не производители соков или чего-то еще. Давайте еще мусор их попросим принимать, еще что-нибудь придумаем. Это какое-то очень странное предложение».

Казанский предприниматель, утилизирующей вторсырье, так высказался об этой инициативе: «Стекло мы не принимаем, потому что его невыгодно собирать логистически и перерабатывать, дешевле изготовить новую оборотную тару. Предприятия не подстроены сейчас под переработку: никто не рассчитывал, что будет вторичный оборот тары. Законодательно сделано так, чтобы перерабатывать было невыгодно. Если власть договорится с бизнесом ввести оборотную тару, это займет где-то полтора года. Деньги и возможности в России на это есть, но это никому не нужно. То, что предлагают платить по 5—7 рублей за бутылку, не посчитав общий оборот, общую экономику, — это смешно и отразится на покупателе».

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Куда вам было бы удобнее сдавать банки и бутылки?
В магазины
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В специальные урны у дома
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