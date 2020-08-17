Сейчас сотрудники Росприроднадзора выясняют, кто является владельцем построек. Ему грозит административная ответственность по статье 8.12.1 КоАП РФ (штраф для физических лиц — 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — 40-50 тысяч, для юридических лиц — 200-300 тысяч или приостановление деятельности на срок до трех месяцев).