Три озера недалеко от Зеленограда оградили бетонными блоками и противотанковым «ежом». Так памятники природы защищают от застройки
Местные жители жаловались, что на берегу озера Сенеж кто-то обустроил искусственный пляж и кофе-бар. Специалисты Росприроднадзора выехали на место и зафиксировали постройки в водоохранной зоне озера. Это ограничивает свободный доступ граждан к водоему и является нарушением Водного кодекса РФ.
Минэкологии
Сейчас сотрудники Росприроднадзора выясняют, кто является владельцем построек. Ему грозит административная ответственность по статье 8.12.1 КоАП РФ (штраф для физических лиц — 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — 40-50 тысяч, для юридических лиц — 200-300 тысяч или приостановление деятельности на срок до трех месяцев).
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