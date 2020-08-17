На берегу озера Сенеж неизвестные построили искусственный бассейн и кофе-бар 17.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Местные жители жаловались, что на берегу озера Сенеж кто-то обустроил искусственный пляж и кофе-бар. Специалисты Росприроднадзора выехали на место и зафиксировали постройки в водоохранной зоне озера. Это ограничивает свободный доступ граждан к водоему и является нарушением Водного кодекса РФ.

Сейчас сотрудники Росприроднадзора выясняют, кто является владельцем построек. Ему грозит административная ответственность по статье 8.12.1 КоАП РФ (штраф для физических лиц — 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — 40-50 тысяч, для юридических лиц — 200-300 тысяч или приостановление деятельности на срок до трех месяцев).

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Метки:
озеро сенеж
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