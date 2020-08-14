На въезде в памятник природы — озера Нёрское, Долгое, Круглое и территория вокруг них — установили бетонные блоки, чтобы не допустить заезд строительной техники на особо охраняемую природную территорию. Людям гулять там пешком по-прежнему можно, уточнили защитники озер.

По информации министерства экологии и природопользования, блоки и «ежа», которого сделали активисты, установили силами администрации Дмитровского городского округа.