На въезде в памятник природы — озера Нёрское, Долгое, Круглое и территория вокруг них — установили бетонные блоки, чтобы не допустить заезд строительной техники на особо охраняемую природную территорию. Людям гулять там пешком по-прежнему можно, уточнили защитники озер.
По информации министерства экологии и природопользования, блоки и «ежа», которого сделали активисты, установили силами администрации Дмитровского городского округа.
В пресс-релизе ведомства приводятся слова зампреда правительства Московской области Дмитрия Куракина: он указал, что строительство на территории особо охраняемых территорий запрещено, а власти будут «отслеживать ситуацию, пока не прекратятся попытки нарушить режим». При этом о начале стройки на берегу озера коттеджного поселка стало известно еще в 2013 году.
Местные жители обращались во все инстанции, в дело вмешивалась природоохранная прокуратура, защитники озера выигрывали суды - однако в 2018 году оказалось, что реку Мещериху собственник участка поместил в трубу, а гектары болот рядом с озером засыпал.
В 2018 Дмитровский суд вынес решение, запрещающее любое строительство на этой территории, годом ранее на неустановленных чиновников завели уголовное дело за превышение должностных полномочий. Чем закончилось это расследование, неизвестно.
Собственник, как рассказывали журналисты «России 24», считает себя вправе строить на этой территории: в свидетельстве о собственности, которое ему выдали в органах власти, почему-то не было упоминаний об ограничения использования земли и природоохранной зоне. Ещё в 1966 году здесь был создан заказник, однако это не помешало незаконно оформить в частную собственность несколько земельных участков, в том числе и совсем рядом с озером Круглое.