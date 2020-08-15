Сбербанк обещает оставить уведомления о переводах на карту бесплатными. Из сообщений уберут только информацию о балансе 15.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Сбербанк опроверг, что будет вводить плату для клиентов за получение уведомлений о переводах, сообщает ТАСС. Клиенты, у которых подключен пакет для уведомлений «Эконом», продолжат получать технические смс-сообщения о факте перевода от других лиц. В бесплатной версии не будет только дополнительной информации о балансе на карте и сообщений о списании в магазинах. Если владельца карты устраивает такой набор функций, дополнительно подключать ничего не надо. Если же требуется больше информации по операциям, придется платить по 30 или 60 рублей в месяц.

В банке уточнили, что базовой версией пакета уведомлений «сегодня пользуются менее 3% клиентов»: остальные уже используют «новую модель информирования с расширенным функционалом».

Начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий сказал Business FM, что Сбербанк может вводить новые комиссии, реагируя на политику Центробанка: «Были недавно, например, запрещены комиссии по переводам между регионами. Сбербанк на это сразу отреагировал, введя комиссию по переводам между клиентами свыше 50 тысяч рублей. Понятно, что у Сбербанка есть очень устойчивая аудитория, связанная, в первую очередь, с зарплатными проектами: это и бюджетники, и пенсионеры. Эти клиенты, скорее всего, не уйдут. Но, естественно, более мобильная часть может уходить в другие банки».

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Метки:
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