Сбербанк отменяет бесплатную рассылку уведомлений о переводах на карту 14.08.2020 ZELENOGRAD.RU

С конца июля Сбербанк начал поэтапно отключать уведомления для клиентов, у которых не было специальной подписки на них. Если раньше на картах с пакетом для уведомлений «Эконом» можно было получить смс или пуш о поступившем переводе, то теперь за это нужно будет платить дополнительно 30 или 60 рублей в месяц в зависимости от типа карты.

Бесплатной услуга останется для премиальных и кредитных карт. Также ничего не изменится для держателей карт, у которых уже был подключен полный (платный) пакет для уведомлений.

Как сообщает РБК, клиентам, не подключившим услугу «Уведомления по карте», будут приходить только коды авторизации. Полноценная лента уведомлений с информацией о сумме перевода, отправителе и остатке по карте, списаниях при оплате в магазинах, переводах другим лицам станет недоступна.

Уведомления отключают постепенно: на форуме Banki.ru кому-то из жителей Москвы уже прекратили их присылать, кто-то по-прежнему получает бесплатно.

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Метки:
сбербанк
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