После ремонта асфальта вдоль корпуса 923 проезжую часть сузили так, что теперь там не разъехаться двум машинам — в том числе, проехать не смогут пожарные, скорая помощь или грузовой транспорт. Об этом в редакцию «Зеленоград.ру» сообщила местная жительница.

На месте наш корреспондент застал безуспешные попытки мусоровоза пробраться к мусорным контейнерам, чтобы вывезти отходы.