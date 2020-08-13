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Проезжую часть в 9 микрорайоне сузили так, что не могут проехать пожарные, скорая помощь и коммунальная техника 13.08.2020 ZELENOGRAD.RU

После ремонта асфальта вдоль корпуса 923 проезжую часть сузили так, что теперь там не разъехаться двум машинам — в том числе, проехать не смогут пожарные, скорая помощь или грузовой транспорт. Об этом в редакцию «Зеленоград.ру» сообщила местная жительница.

На месте наш корреспондент застал безуспешные попытки мусоровоза пробраться к мусорным контейнерам, чтобы вывезти отходы.

Рабочим пришлось отвезти мусорный бак к машине, а мусоровозу — развернуться, пользуясь пешеходными дорожками.

Самой узкой стала дорога у торца дома, к тому же, там припаркован личный транспорт — и действительно, оставшейся ширины проезжей части не достаточно не только для мусоровоза, но даже для легковых автомобилей средней комплекции.

Подъехать к фасаду корпуса 923 можно и с другой стороны, где есть заезд прямо с Панфиловского проспекта. Но для этого придётся не просто объехать дом, а объехать целый квартал внутри микрорайона, выехать на проспект и повернуть оттуда к фасаду здания. И если жители дома быстро выучат удобные пути въезда, службы экстренной помощи могут потратить немало времени, чтобы их найти.

Редакция отправит запрос в городскую администрацию, чтобы выяснить, как они собираются решать эту проблему.

Двор корпуса 923 стал единственным в 9-м микрорайоне, где этим летом делают текущий ремонт — под него попадают дорожки, скамейки, урны, детские и спортивные площадки. У корпуса 923 было запланировано комплексное благоустройство: там сменили асфальт на проезжей части и сделали новые бордюры.

Как следует из отчёта районной управы, работы «в соответствии с регламентом» выполняли инженерная службой района Старое Крюково ГБУ «Жилищник ЗелАО» и ответственный балансодержатель объектов дорожного хозяйства ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО». Сейчас ремонт уже закончен.

Детская площадка закрыта и обмотана полосатыми лентами — на ограде почему-то висит объявление, что посещение детских и спортивных площадок приостановлено указом мэра, хотя эта давно не так.

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Метки:
озеленение и благоустройство, ремонт и строительство дорог, микрорайон 9, Корпус 923
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Обсуждение
A T
2 часа назад
Кажется, это идеал сферической популярной "урбанистики" в вакууме - никаких широких проездов, трафик узбагоен капитально. Хотя нет... Нет знаков, запрещающих парковку. Случись что, скажут, виноваты только автомобилисты. Надеюсь, не случится(
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