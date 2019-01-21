Сбербанк в корпусе 834А закрылся на ремонт. Отделение обещают открыть 27 января. Ближайшее в старом городе — на улице Гоголя рядом с «Иридиумом». О необходимости ремонта извещает объявление на дверях банка.

Сбербанк открылся в корпусе 834А, возле станции Крюково, в 2016 году — сюда перенесли отделение из корпуса 812.