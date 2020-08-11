Кондитерская «Икавака», которая работала в 16 микрорайоне, закроется с 1 сентября из-за финансовых проблем. Сейчас покупателям предлагают почаще заказывать печенье и торты, а желающие могут перевести команде донат (реквизиты по ссылке в комментарии). В дальнейшем возможен перезапуск пекарни в другом формате.
«Причины, прежде всего, финансовые. Последние несколько месяцев мы работаем в минус, долги растут как снежный ком, все наши запланированные на эту весну и лето мероприятия самоизолировались. Нам не выбраться в этот раз», - говорится в соцсетях кондитерской. В «Икаваке» сообщили «Зеленоград.ру», что дело не в карантине - он лишь стал последней каплей: «У нас и до этого все было не слишком замечательно, а за несколько месяцев карантина мы вышли на такие задолженности, что проще закрыться совсем».
Во время режима ограничений пекарня не обращалась за скидкой по аренде помещения, так как сумма платежа была небольшой и скидка не сыграла бы роли: «Дело не в аренде даже, дело в покупательской способности людей».
Сейчас команде предстоит подвести итоги шести лет «Икаваки». В компании не исключают, что попробуют открыться в другом формате: «Последнее время мы преимущественно работали через интернет, на заказ и в другие заведения поставляли, но, как показала практика, это не совсем тот формат для розничной торговли. Будем думать над чем-то другим, тоже в Зеленограде. Это такая детская мечта, скажем так, поэтому есть желание попробовать еще раз».
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