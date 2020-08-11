Во время режима ограничений пекарня не обращалась за скидкой по аренде помещения, так как сумма платежа была небольшой и скидка не сыграла бы роли: «Дело не в аренде даже, дело в покупательской способности людей».

Сейчас команде предстоит подвести итоги шести лет «Икаваки». В компании не исключают, что попробуют открыться в другом формате: «Последнее время мы преимущественно работали через интернет, на заказ и в другие заведения поставляли, но, как показала практика, это не совсем тот формат для розничной торговли. Будем думать над чем-то другим, тоже в Зеленограде. Это такая детская мечта, скажем так, поэтому есть желание попробовать еще раз».