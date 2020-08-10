С 10 августа по 30 сентября в государственных ветклиниках проводится акция, и вызов врача на дом в это время будет не 1468 рублей, а 800, сообщили в мэрии. При этом речь идет только о выезде специально оборудованных машин с врачом, который сможет сделать прививку, оказать неотложную помощь и провести несложную операцию, проконсультировать по вопросам содержания, кормления и ухода за питомцами.

Остальные услуги оплачиваются отдельно по прайсу. Служба ветпомощи на дому работает круглосуточно, вызвать врача можно по телефону: 8-495-612-04-25.

Акцию проводят, чтобы популяризовать государственные ветеринарные услуги. В распоряжении московских ветеринаров 11 машин с необходимым диагностическим оборудованием, сказали в Комитете ветеринарии Москвы.

В частных зеленоградских ветклиниках выезд врача на дом стоит по-разному. Клиника «Раденис» возьмет 1500 рублей, клиника «Рекс» — 300, ветцентр доктора Карпенко — 500 в Зеленограде и 1000 в Солнечногорске.