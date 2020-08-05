Поддерживаете ли вы решение Мосжилинспекции?
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Балкон-самострой с остеклением устроил на козырьке подъезда хозяин квартиры на втором этаже корпуса 1820.
Мосжилинспекция посчитала такое «изменение внешнего облика фасада» опасным для соседей: козырёк мог не выдержать увеличенную нагрузку и обрушиться. Управляющей компании указали на ненадлежащее содержание общедомового имущества и обязали «привести фасад здания в проектное состояние».
«Жилищник» отправил хозяину самостроя претензию, после чего он добровольно разобрал незаконный балкон.
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