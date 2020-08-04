В 17 микрорайоне возле магазина «Зельгрос» рабочие в оранжевых жилетах укладывают новый асфальт на пешеходной дорожке. По фото, которые прислал читатель «Зеленоград.ру» Илья, кажется, что асфальт кладут прямо поверх плитки. В префектуре сообщили, что это не так — просто фотографии сделаны с такого ракурса. На самом деле в этом месте асфальт стыкуется с брусчаткой, которую на выезде 17-го микрорайона уложил застройщик.