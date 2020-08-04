На Георгиевском проспекте меняют асфальт. Кажется, они закатывают в него плитку, но это не так 04.08.2020 ZELENOGRAD.RU

В 17 микрорайоне возле магазина «Зельгрос» рабочие в оранжевых жилетах укладывают новый асфальт на пешеходной дорожке. По фото, которые прислал читатель «Зеленоград.ру» Илья, кажется, что асфальт кладут прямо поверх плитки. В префектуре сообщили, что это не так — просто фотографии сделаны с такого ракурса. На самом деле в этом месте асфальт стыкуется с брусчаткой, которую на выезде 17-го микрорайона уложил застройщик.

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Асфальт на Георгиевском проспекте начали менять в конце прошлой недели. В субботу там сняли покрытие по одной из полос в обе стороны, также покрытие сняли на тротуарах, причем в некоторых местах оставили кучи строительного мусора и осколков асфальта.

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Метки:
ремонт дорог, 17 микрорайон, ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО»
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