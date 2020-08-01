Профилактические работы на тепловых сетях в 1, 2 и частично 3 и 4-м микрорайонах начались 21 июля и должны были закончиться 30-го. Но в ряде корпусов горячей воды так и нет — или идёт тёплая и ржавая. В диспетчерской говорят про аварию, «Мосэнерго» утверждает, что авария ликвидирована, а «Жилищник» недоступен.

С задержкой горячую воду дали нескольким корпусам 31 июля. Жители жалуются на ржавчину и температуру воды — еле теплая. Например, в корпусе 139 теплую воду дали днем 31-го, а в ночь с 31-е на 1 августа снова отключили. В единой диспетчерской ЖКХ говорили сначала об аварии на магистральной трассе, а затем — на центральном тепловом пункте (ЦТП). В диспетчерской ТСК «Мосэнерго», обслуживающей зеленоградские теплосети, сказали, что аварию ликвидировали и 31-го подали воду во все корпуса, где её отключали — «разбирайтесь с Жилищником».



В тепловые пункты вода приходит уже нагретой и дальше распределяется на несколько зданий. За подачу воды в конкретный дом отвечает уже управляющая компания. Разобраться с «Жилищником» в выходные невозможно — телефоны не отвечают. Круглосуточной связи обслуживающей большую часть домов Зеленограда с жителями у управляющей компании нет.

На утро 1 августа, по данным единой диспетчерской ЖКХ, по крайней мере пять жилых домов в Зеленограде остаются без горячей воды. Но может быть и больше — это зафиксированные жалобы. И включат в этих домах горячую воду не раньше 3 августа — «до конца дня». То есть, срок отключения увеличился до двух недель. В качестве причины называют всё ту же аварию на ЦТП.