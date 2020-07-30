Бесплатные фитнес-занятия организовали на Школьном озере каждую субботу. Новый проект открыт для всех желающих 30.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Занятие по йоге проекта «Фитнес-утро», в котором может принять участие любой желающий, пройдёт 1 августа в западной части Школьного озера, где спортивная площадка. В программе — силовой комплекс, направленный на укрепление мышц вокруг позвоночника и улучшение кровообращения в позвоночнике с помощью вытяжения, прогибов и скручивания. Занятие проведёт инструктор по спорту Анна Богданова.

«Фитнес-утро» — это новый проект центра социального воспитания, досуга и спорта «Энергия», организованный нынешним летом. В программу входят занятия по йоге, зумбе, танцам, растяжке и многому другому. Их ведут Анна Богданова, а также хореографы Анна Черногаева и Кристина Котяхова.

«Обычно на йогу приходят со своим ковриком, водичкой, полотенцем», — уточняет «Энергия».

Занятия по одному из направлений проходят каждую субботу. Начало — в 10 утра.

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Метки:
школьное озеро, йога, МБУ(Муниципальное бюджетное учреждение) "Энергия".
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