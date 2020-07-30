Без контакта

В кинотеатрах обеспечили безопасное расстояние между кассами и киосками, регулярно обрабатывают пункты продажи билетов сертифицированными дезинфицирующими средствами. В «Каро», например, двери в туалеты и залы будут открыты, чтобы исключить контакты через поверхности.

В «Синепарке» увеличили интервалы между сеансами, чтобы дополнительно проветривать залы и проводить тщательную санитарную обработку всех контактных поверхностей. Вентиляция будет работать с выключенным режимом рекуперации воздуха.