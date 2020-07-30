Открыть кинотеатры с 1 августа разрешили мэр и губернатор с условием, что зрительные залы будут заполнять не более чем на 50 процентов. Выяснили, с какими ещё ограничениями столкнутся зрители при посещении кинотеатров и что будут показывать.
В Зеленограде два кинотеатра — «Релизпарк» в торговом комплексе «Панфиловский» и «Каро» в «Иридиуме». Они откроются в субботу. Ближайшие к городу областные — «Синемапарк» в «Зеленопарке» и «Мягкий кинотеатр» в «Отраде» — начнут работу в пятницу, 31 июля. На сайтах всех четырёх кинотеатров открыта предпродажа билетов и есть расписание сеансов.
При покупке билета или нескольких на семью автоматически бронируются по два соседних места от зрителя или единой группы для соблюдения социальной дистанции. То есть следующий покупатель не сможет приобрести билеты на «заблокированные» места, рассказали «Зеленоград.ру» в «Релизпарке» и «Каро». Шахматную схему рассадки зрителей организуют и в «Синемапарке».
При входе в кинотеатры у зрителей будут измерять температуру. Такую же проверку будут проходить все сотрудники. Если у зрителя или сотрудника обнаружат повышенную температуру и признаки ОРВИ, то в зал и к работе соответственно их не допустят.
Сотрудников обеспечили средствами индивидуальной защиты, в том числе щитами на лица, уточнили в «Каро». В кинобаре не будет стаканов в свободном доступе и открытых продуктов. Соответствующие меры безопасности при обслуживании предусмотрены и в «Синепарке». Там продукцию бара можно купить также на сайте и в мобильном приложении кинотеатра.
В кинотеатрах обеспечили безопасное расстояние между кассами и киосками, регулярно обрабатывают пункты продажи билетов сертифицированными дезинфицирующими средствами. В «Каро», например, двери в туалеты и залы будут открыты, чтобы исключить контакты через поверхности.
В «Синепарке» увеличили интервалы между сеансами, чтобы дополнительно проветривать залы и проводить тщательную санитарную обработку всех контактных поверхностей. Вентиляция будет работать с выключенным режимом рекуперации воздуха.
В целом все кинотеатры следуют рекомендациям Роспотребнадзора. Зрителям тоже рекомендуют использовать маски и перчатки при посещении кинотеатров. Кроме того, в туалетах, у касс, в точках общепита и на входах в кинозалы можно обработать руки антисептиками.
Также предпочтительно пользоваться бесконтактными способами оплаты билетов и прочего.
В афише первых дней после открытия кинотеатров представлены семейная экшн-комедия «Мой шпион» с известным рестлером Дейвом Батистой в главной роли, приключенческий триллер «Бобег из Претории» с Дэниелом Рэдклиффом, авантюрную российско-таиландскую комедию «Хеппи-энд», боевик Гая Ричи «Джентльмены» со звёздным актёрским составом, семейный фильм-возвращение о самой знаменитой кинособаке «Лесси. Вовзвращение домой» и другие.
Первым для зеленоградцев откроется кинотеатр в «Зеленопарке»: ближайшие сеансы — «Мой шпион» в 00:05, романтическая комедия «#ЯЗдесь» в 00:15 и «Побег из Претории» в 00:25.
С 31 июля в «Зеленопарке» возобновят работу парк развлечений «Zамания», город профессий «Кидбург» и верёвочный парк «Панда Парк».
Во всех зонах будут соблюдаться дополнительные меры безопасности, уточняет администрация торгово-развлекательного центра.