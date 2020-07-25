На Центральном проспекте и Сосновой аллее откроются новые уличные кафе 25.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Муниципальные депутаты районов Матушкино и Савёлки утвердили заявки на открытие уличных кафе в корпусе 435 («Дом быта» у кафе «Френдс») и рядом с KFC на Сосновой аллее.

Столики кафе «Френдс» разместят на тротуаре, по оценке депутатов, пешеходам они мешать не будут. До 3 августа жители могут направить в управу района свои предложения и замечания. В проекте не указано, будет ли веранда работать круглосуточно, как само кафе, или нет.

Вторая летняя веранда откроется от ресторана KFC рядом с АЗС на Сосновой аллее. У столиков повесят ароматизаторы и расставят живые цветы, чтобы скрыть запах бензина. Веранда будет работать до 23:00.

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Метки:
рестораны и кафе, летняя веранда
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