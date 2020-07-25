Муниципальные депутаты районов Матушкино и Савёлки утвердили заявки на открытие уличных кафе в корпусе 435 («Дом быта» у кафе «Френдс») и рядом с KFC на Сосновой аллее.

Столики кафе «Френдс» разместят на тротуаре, по оценке депутатов, пешеходам они мешать не будут. До 3 августа жители могут направить в управу района свои предложения и замечания. В проекте не указано, будет ли веранда работать круглосуточно, как само кафе, или нет.