Штрафы за борщевик

«Общая площадь распространения борщевика ежегодно увеличивается на 10%. Одно растение в сезон дает порядка 20 тысяч семян. Сегодня его уже можно встретить не только вдоль дорог и на заброшенных участках, но и в городских парках, и на дворовых площадках», привел данные Россельхозцентра депутат Валерий Головченко, который подготовил законопроект, вводящий штрафы для физических и юридических лиц за непринятие мер по удалению борщевика на своем участке.

Существующие сейчас нормы закона говорят только о том, что граждане и юридические лица обязаны «обеспечивать сохранность зеленых насаждений, производить весь комплекс агротехнических мероприятий по уходу за зелеными насаждениями на предоставленных им земельных участках, в том числе и на озелененных территориях». Отдельных правил обращения с борщевиком, как и ответственности за его произрастание на участке, не было.

Теперь такие санкции введены. За непроведение собственниками или правообладателями земли мероприятий по удалению борщевика можно получить предупреждение или штраф: для граждан — 2-5 тысяч рублей, для должностных лиц — 20-50 тысяч рублей, для юридических лиц — 150-700 тысяч рублей (размер штрафа будет зависеть от площади участка и числа рецидивов). Предполагается, что штрафовать будут всех: и федералов, и частников, и муниципальные образования.

Если частных участков на территории Зеленограде почти нет, то городской земли, на которой разросся борщевик, предостаточно. Поэтому штрафы для сотрудников организаций, на чьём балансе находятся эти участки, будут актуальны.

Закон «О внесении изменений в статью 4.17 Закона города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях» приняли на заседании 22 июля, но сам документ еще не опубликован. Поэтому вопрос, что именно будут считать распространением борщевика и что оценят как «непринятие мер по удалению борщевика», пока открыт.

Не до конца решенным остался вопрос, какое ведомство будет следить за исполнением новых правил. Во-первых, кто-то должен квалифицированно определить из всего многообразия видов растений, что перед ним именно борщевик. По словам Головченко, «службы мэрии» сказали, что они не могут точно определить, борщевик это или не борщевик.