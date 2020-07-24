На последнем перед летними каникулами заседании 22 июля депутаты Московского городской думы приняли закон, вводящий штрафы за борщевик на участке, но еще не продумали способы борьбы с сорняком, отказались снижать пенсионный возраст, повышать пособия ветеранам труда и создавать официальный мемориал политику Борису Немцову.
«Общая площадь распространения борщевика ежегодно увеличивается на 10%. Одно растение в сезон дает порядка 20 тысяч семян. Сегодня его уже можно встретить не только вдоль дорог и на заброшенных участках, но и в городских парках, и на дворовых площадках», привел данные Россельхозцентра депутат Валерий Головченко, который подготовил законопроект, вводящий штрафы для физических и юридических лиц за непринятие мер по удалению борщевика на своем участке.
Существующие сейчас нормы закона говорят только о том, что граждане и юридические лица обязаны «обеспечивать сохранность зеленых насаждений, производить весь комплекс агротехнических мероприятий по уходу за зелеными насаждениями на предоставленных им земельных участках, в том числе и на озелененных территориях». Отдельных правил обращения с борщевиком, как и ответственности за его произрастание на участке, не было.
Теперь такие санкции введены. За непроведение собственниками или правообладателями земли мероприятий по удалению борщевика можно получить предупреждение или штраф: для граждан — 2-5 тысяч рублей, для должностных лиц — 20-50 тысяч рублей, для юридических лиц — 150-700 тысяч рублей (размер штрафа будет зависеть от площади участка и числа рецидивов). Предполагается, что штрафовать будут всех: и федералов, и частников, и муниципальные образования.
Если частных участков на территории Зеленограде почти нет, то городской земли, на которой разросся борщевик, предостаточно. Поэтому штрафы для сотрудников организаций, на чьём балансе находятся эти участки, будут актуальны.
Закон «О внесении изменений в статью 4.17 Закона города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях» приняли на заседании 22 июля, но сам документ еще не опубликован. Поэтому вопрос, что именно будут считать распространением борщевика и что оценят как «непринятие мер по удалению борщевика», пока открыт.
Не до конца решенным остался вопрос, какое ведомство будет следить за исполнением новых правил. Во-первых, кто-то должен квалифицированно определить из всего многообразия видов растений, что перед ним именно борщевик. По словам Головченко, «службы мэрии» сказали, что они не могут точно определить, борщевик это или не борщевик.
Во-вторых, кто-то должен нести ответственность за земли, собственность на которые не разграничена — департамент городского имущества или департамент ЖКХ? В-третьих, кому-то должны добавить полномочия по составлению протоколов и рассмотрению дел такой категории.
В итоге депутаты предложили правительству Москвы разработать комплекс мер по борьбе с борщевиком на тех землях, которые находятся в ведении столицы. Программа должна утверждать сроки и порядок проведения работ по удалению борщевика, предусматривать предоставление субсидий собственникам, которые будут с борщевиком бороться. Для жителей на портале «Наш город» предлагают блок «Борщевик Сосновского» для оперативного реагирования ответственных органов.
За принятие новой статьи о штрафах проголосовали 42 депутата. Депутат от Зеленограда Андрей Титов голосовал за, против не был никто.
Ранее в префектуре уточняли, что на территории округа нельзя применять гербициды, поэтому управам районов поручено выкашивать борщевик, не допуская цветения.
Фракция КПРФ подготовила законопроект о повышении выплат ветеранам труда как «почетной, заслуженной части нашего общества».
«Это люди, имеющие за плечами 30 и 40 лет трудового стажа, как правило, на одном предприятии. Люди, работавшие на промышленных предприятиях, на шахтах, на Севере, на оборонных предприятиях, на вредных и опасных производствах. Люди, награжденные государственными и ведомственными наградами. 1056 рублей — именно такой размер ежемесячных денежных выплат установлен сегодня [для этой категории граждан]», — сказала депутат Елена Янчук.
Сейчас в Москве «дети войны» получают доплату в 1584 рубля, реабилитированные граждане — 2112 рубля. Чтобы выровнять социальное обеспечение для 833 тысяч москвичей, коммунисты предложили повысить их пособие на 523 рубля. В месяц это около 440 млн рублей.
В комиссии по экономической и социальной политике законопроект не поддержали, указав, что бюджет уже сформирован и свободных средств нет. Хотя бюджет на 2021 год будет утверждаться только осенью 2020 года.
В итоге законопроект отклонили, депутат от Зеленограда Андрей Титов голосовал против него.
Также коммунисты предложили вернуть пенсионный возраст — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. На этот законопроект поступили отрицательные заключения от Пенсионного фонда и министерства труда и социальной защиты РФ.
«Основное их возражение, из-за которого предлагается не принимать данный законопроект, — это тот факт, что в европейских странах возраст выхода на пенсию выше, чем в России на данный момент. Во-первых, не везде, во-вторых, в Европе средняя продолжительность жизни — 80 лет. В России — 72 года, из-за этого наши пенсионеры на восемь лет меньше получают свои пенсии», — сказал член комиссии МГД по экономической и социальной политике Евгений Ступин.
В итоге законопроект отклонили, депутат от Зеленограда Андрей Титов тоже голосовал против него.
Депутат Мосгордумы Дарья Беседина предложила увековечить память о политике Борисе Немцове: Большой Москворецкий мост, на котором его убили, назвать «Немцов мост» и сделать на нём мемориальную доску.
«Немцова убили пять лет назад. Заказчики не названы. Память не увековечена. Его убийство — акт террора и вызов обществу. Нужно увековечить память Немцова, назвать его именем мост. Мы должны осудить факт убийства за слова, убеждения и критику. Это не должно повториться. Никогда в России не должны убивать за инакомыслие», — сказала она.
«Согласен с тем, что нельзя убивать за инакомыслие. Но вы можете перечислить заслуги Немцова перед Россией? За что мы должны оказать ему эту честь?» — спросил у нее депутат Виктор Максимов. Беседина ответила, что это знак того, что «мы осуждаем убийство, и речь не о личности или о заслугах», поэтому «убеждения и политические взгляды тут не причём».
Депутаты вспомнили, что Немцов «одобрял разгон парламента в 1993 году», был против войны в Чечне, предотвратил «приватизацию Газпрома», был «хорошим губернатором Нижегородской области». В итоге идею Бесединой поддержали всего шесть депутатов, депутат от Зеленограда Андрей Титов проголосовал против.
Следующее заседание Мосгордумы состоится 13 сентября.