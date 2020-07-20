Гости с юга — борщевик и бронзовка вонючая — встретились в Зеленограде 20.07.2020 ZELENOGRAD.RU

«На этом фото и растение, и жуки — чужаки в наших краях» — пишет зеленоградский энтомолог Андрей Беньковский.

Крапчатый чёрно-белый жук носит неблагозвучное имя бронзовка вонючая — в минуты опасности выделяет вещество с резким неприятным запахом. В отличие от других бронзовок, исконно обитающих в наших краях, он пришёл с юга, благодаря потеплению климата. По словам специалиста, первые находки его в Московской области относятся к концу 1990-х годов. Бронзовка вполне безобидна, питается цветками дикорастущих растений, никому не вредит.

А белые цветочки, на которых она кормится, принадлежат печально известному борщевику Сосновского, завезённому к нам с Северного Кавказа. Этот злостный сорняк вызывает сильные, долго не заживающие ожоги. А ещё он очень быстро разрастается, занимая огромные территории. «Дома» на Кавказе у борщевика есть конкуренты — другие высокорослые травы, они не дают ему захватывать земли, а у нас другие условия.

На территории города для борьбы с борщевиком нельзя применять химикаты, чтобы не вредить животным и другим растениям. Поэтому самый надежный способ — выкашивать борщевик, не допуская цветения. Однако в этом году из-за карантина эти работы не вели в должном объеме и борщевик успел разрастись.

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Метки:
природоведение
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