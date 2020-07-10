Потепление в Московском регионе происходит последние десять лет. Устанавливается климат, характерный для южных городов европейской части страны. Такие изменения особенно могут оценить дачники и огородники.

Июльские температуры выросли примерно на два градуса по сравнению с показателями 30-40-летней давности, отмечает директор Института физики атмосферы и заведующий лабораторией климатологии Института географии Российской академии наук (РАН) Владимир Семёнов.

То, что погода становится более южной, видно по участившимся грозовым осадкам. «Быстрые локальные процессы приводят к сильным ливням, которые неравномерно разбросаны по территории — такая погода характерна больше для Воронежской и Ростовской области» , — говорит учёный.

С потеплением вырастает и вероятность шквалов и смерчей. Надо привыкать к изменению характера погоды в столице и готовить город к тому, что будут расти интенсивность осадков и периоды жары, резюмирует климатолог.



Горожане уже наблюдали это нынешней весной и летом, когда прошла череда затяжных гроз с тропическими ливнями и шквальным ветром. Последний раз в Зеленограде такое наблюдали 7 июля, когда в один день прошло две грозы с разницей в пять часов. Первая оставила за собой десятки поваленных деревьев, вторая устроила продолжительное световое шоу с молниями.