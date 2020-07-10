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Климат Москвы приближается к южному. Стало больше гроз, жары и урожая 10.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Потепление в Московском регионе происходит последние десять лет. Устанавливается климат, характерный для южных городов европейской части страны. Такие изменения особенно могут оценить дачники и огородники.

Июльские температуры выросли примерно на два градуса по сравнению с показателями 30-40-летней давности, отмечает директор Института физики атмосферы и заведующий лабораторией климатологии Института географии Российской академии наук (РАН) Владимир Семёнов.

То, что погода становится более южной, видно по участившимся грозовым осадкам. «Быстрые локальные процессы приводят к сильным ливням, которые неравномерно разбросаны по территории — такая погода характерна больше для Воронежской и Ростовской области» , — говорит учёный.

С потеплением вырастает и вероятность шквалов и смерчей. Надо привыкать к изменению характера погоды в столице и готовить город к тому, что будут расти интенсивность осадков и периоды жары, резюмирует климатолог.

Горожане уже наблюдали это нынешней весной и летом, когда прошла череда затяжных гроз с тропическими ливнями и шквальным ветром. Последний раз в Зеленограде такое наблюдали 7 июля, когда в один день прошло две грозы с разницей в пять часов. Первая оставила за собой десятки поваленных деревьев, вторая устроила продолжительное световое шоу с молниями.

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Изменение климата в южную сторону позитивно сказывается на сельском хозяйстве. Те, кто занимается им на дачах и огородах, уже положительно отметили происходящие перемены. Урожаи больше и чаще, культуры, которые раньше устойчиво росли в южных регионах, теперь хорошо себя чувствуют и в столичном. «Вообще растениям хорошо, когда много солнца и много воды», — добавил Семёнов.

Многие зеленоградцы имеют дачи в окрестностях, где пережидали режим «самоизоляции», проводят выходные и отпуска, а некоторые живут там по полгода, пока нужно ухаживать за садом и огородом. Спросим у них, заметили ли они, что урожаи стали больше.

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Метки:
погода
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Обсуждение
A T
1 час назад
Много солнца - это летом. А так - прежде всего заметила (давно), что зимы становятся всё более тёплыми, сырыми, гнилыми и тёмными. Вместо солнца и голубого неба мы видим преимущественно серость.
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