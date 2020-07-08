Поваленные деревья и помятые машины: последствия грозы 7 июля
Фото: @maxklipa_photo
Первая гроза с сильным ветром началась около пяти часов вечера во вторник. После себя она оставила десятки поваленных деревьев и помятых машин. Вторая гроза с ливнем пришла после десяти вечера — и это было настоящее светопреставление. Молнии полыхали без перерыва. Читатели «Зеленоград.ру» прислали колоссальное количество видео и фотографий с молниями. На них, как на воду и огонь, кажется, можно смотреть бесконечно.
Фото: @maxklipa_photo
Фото: Екатерина Серова
Фото: Екатерина Серова
Фото: Екатерина Серова
Фото: @kostyantambovwolf
Фото: @kostyantambovwolf
Фото: @foto_gal4onok
Фото: @ekaterinaturkina89
Фото: @dodoshechka
Фото: Ульяна Калинина
Фото: Ульяна Калинина
Фото: @darinayachmeneva
Целый «букет» молний снял на видео читатель «Зеленоград.ру» в деревне Голубое (следующее видео).
Читательнице «Зеленоград.ру» Анне Шершаковой удалось снять молнии от зарождения до разрядов. Уникальные кадры
Фото: Анна Шершакова
Фото: Анна Шершакова
Фото: Анна Шершакова
Фото: Анна Шершакова
Фото: Анна Шершакова
Фото: Анна Шершакова
Фото: Анна Шершакова
На следующий день, в среду, вновь был ливень с сильным ветром, но без грома и молний. По прогнозам синоптиков, череда проливных дождей прервётся в пятницу, 10 июля.
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