Первая гроза с сильным ветром началась около пяти часов вечера во вторник. После себя она оставила десятки поваленных деревьев и помятых машин. Вторая гроза с ливнем пришла после десяти вечера — и это было настоящее светопреставление. Молнии полыхали без перерыва. Читатели «Зеленоград.ру» прислали колоссальное количество видео и фотографий с молниями. На них, как на воду и огонь, кажется, можно смотреть бесконечно.