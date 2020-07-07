Около 17 часов во вторник в Зеленограде началась гроза с сильным ветром и дождем. По всему городу повалены множество деревьев. Публикуем фотографии последствий грозы от читателей «Зеленоград.ру». Понятно, что упавших деревьев гораздо больше: во дворах, вдоль дорог и в лесопарке.
Возле корпуса 338Б
Фото: Оксана Соловых
Возле корпуса 405
Фото: Dmitrii Surdu
Возле корпуса 445
Фото: Татьяна Шефф
18-й микрорайон
Фото: Даша Новикова
Ещё 18-й микрорайон
Фото: Даша Новикова
9-й микрорайон
Фото: alexeyvekselman
Дорога возле корпуса 1103
Фото: fortune177
Спортивная коробка возле корпуса 403
Фото: svetlana.kir
Перегороженный упавшим деревом Никольский проезд
Фото: irenzelek
У почты в 16-м микрорайоне обошлось поломанными ветками
Фото: Mikhail К.
3-й микрорайоне
Фото: Юлия К.
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