Поваленные деревья и помятые машины: последствия грозы 7 июля 07.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Около 17 часов во вторник в Зеленограде началась гроза с сильным ветром и дождем. По всему городу повалены множество деревьев. Публикуем фотографии последствий грозы от читателей «Зеленоград.ру». Понятно, что упавших деревьев гораздо больше: во дворах, вдоль дорог и в лесопарке.

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Метки:
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