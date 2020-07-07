Около 17 часов во вторник в Зеленограде началась гроза с сильным ветром и дождем. По всему городу повалены множество деревьев. Публикуем фотографии последствий грозы от читателей «Зеленоград.ру». Понятно, что упавших деревьев гораздо больше: во дворах, вдоль дорог и в лесопарке.