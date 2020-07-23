В течение ближайших двух лет фонд капитального ремонта запланировал поменять в Зеленограде около двухсот лифтов. Работы проведут в корпусах 107А, 107Б, 200 Г, 422, 425, 452, 622, 623, 1626, 1640, 1643, 1645, 1649, 1812, 1818, 1820, 1822, 1823, 1824. На выполнение работ дается около двух месяцев, но в реальности сроки между отключением старого лифта и включением нового гораздо больше.



По документам госзакупок, работы проведут с января по август 2021 года, в корпусе 1649 — в марте-мае 2022, в нескольких подъездах корпуса 1812 — в январе-марте 2022. График у каждого корпуса свой. Например, в корпусе 422 — с 19 января по 9 марта. В домах, где несколько подъездов, работы проводятся в разные сроки. Например, в корпусе 1818 замена лифтов начнется в одних подъездах 1 апреля, в других — 5 июня. Жильцов должны заранее — не позже чем за три дня до начале работ — оповестить информационным объявлением в подъездах. Там должны быть указаны сроки работ, имена и телефоны ответственных.

Работы проводятся в такой последовательности: замена дверей и оборудования шахты, замена оборудования машинного помещения, замена кабины, противовеса и подвески. Затем начинаются пусконаладочные работы и приёмка с участием Ростехнадзора. Двухэтапной системой приемки два года назад объяснили затягивание включения новых лифтов — у Ростехнадзора много замечаний, плюс надо подготовить пакет документов.

Замена и запуск новых лифтов затянулась в этом году из-за карантина, но жители пишут и о других проблемах. Например, в корпусе 306 работы фактически проводились с 17 февраля по 27 марта, но после этого два месяца новый лифт стоял без движения. Рабочие говорили жильцам, что лифт нужно только принять на баланс. В этом доме девять этажей и один лифт.