Кто-то поджёг дверь квартиры с пожилой женщиной внутри в 4-м микрорайоне 16.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Пожарные обнаружили горящую дверь в квартиру на первом этаже первого подъезда в корпусе 422. Рядом с полыхающей дверью на лестничной площадке стояла 87-летняя хозяйка жилища, которая сумела выбраться из квартиры до приезда пожарных. Она могла надышаться дымом, и пожарные передали её для осмотра медикам «скорой».

Сообщение о возгорании пожарные получили в 14:16 четверга, 16 июля. Через шесть минут они были на месте, ещё через пять ликвидировали горение.

Кто-то умышленно поджёг обшивку двери в квартиру пожилого человека, но личность пока неизвестна. Идёт доследственная проверка со сбором фактов.

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Метки:
микрорайон 4, происшествия, поджог, пожары
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