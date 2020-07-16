Пожарные обнаружили горящую дверь в квартиру на первом этаже первого подъезда в корпусе 422. Рядом с полыхающей дверью на лестничной площадке стояла 87-летняя хозяйка жилища, которая сумела выбраться из квартиры до приезда пожарных. Она могла надышаться дымом, и пожарные передали её для осмотра медикам «скорой».

Сообщение о возгорании пожарные получили в 14:16 четверга, 16 июля. Через шесть минут они были на месте, ещё через пять ликвидировали горение.

Кто-то умышленно поджёг обшивку двери в квартиру пожилого человека, но личность пока неизвестна. Идёт доследственная проверка со сбором фактов.