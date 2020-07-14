Пешеход получил тяжёлые травмы после наезда электросамоката 14.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Мужчина на электрическом самокате сбил 47-летнюю местную жительницу возле её дома в 10-м микрорайоне — у корпуса 1004. Она сумела самостоятельно добраться до квартиры, откуда её вечером в воскресенье забрал реанимобиль.

У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга тяжёлой степени, перелом затылочной кости и травматическое субарахноидальное кровоизлияние, сообщает агентство «Москва». Недавно её перевели из реанимации в нейрохиругическое отделение для дальнейшего лечения, уточнили в городской больнице.

В пресс-службе зеленоградской полиции сказали, что предоставят информацию о ДТП в ближайшее время.

После карантина мэрия озаботилась развитием пешеходного и велотранспорта, собирая предложения горожан. Эта кампания плюс пандемия (в связи с боязнью людей пользоваться общественным транспортом), вероятно, спровоцировали повышенный спрос и на электросамокаты. В последние два месяца их продажи резко возросли, отмечает интернет-издание Retail-ru.

В Зеленограде много лет существует проблема разделения пешеходных и велосипедных потоков, а теперь, видимо, и электросамокатных, которые можно объединить с вело. Проект создания сети велодорожек обсуждают с 2011 года. В прошлом году перед открытием парка Победы после реконструкции мэр Сергей Собянин пообещал, что там будут велодорожки и что их соединят с существующими для въезда и выезда из парка, «чтобы была единая система». Только соединять нечего и не с чем.

В апреле этого года Минтранс доработал проект изменений в Правила дорожного движения об использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ). В их число входят самокаты, сегвеи, моноколёса, гироскутеры, роликовые коньки, скейтборды и тому подобное. Документ разместили на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

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Метки:
дтп, происшествия
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