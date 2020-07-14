Мужчина на электрическом самокате сбил 47-летнюю местную жительницу возле её дома в 10-м микрорайоне — у корпуса 1004. Она сумела самостоятельно добраться до квартиры, откуда её вечером в воскресенье забрал реанимобиль.

У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга тяжёлой степени, перелом затылочной кости и травматическое субарахноидальное кровоизлияние, сообщает агентство «Москва». Недавно её перевели из реанимации в нейрохиругическое отделение для дальнейшего лечения, уточнили в городской больнице.

В пресс-службе зеленоградской полиции сказали, что предоставят информацию о ДТП в ближайшее время.