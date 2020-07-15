Новые цветные баки для мусора поставят возле зеленоградских зданий 15.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Компания «МСК-НТ» закупила более 150 цветных баков для мусора и просит жителей делать фото и видео дворников, которые увозят уличные баки с контейнерных площадок. Потому что потом баки ломаются и их приходится менять.

Дворники берут пластиковые контейнеры и ставят их в камерах под мусоропроводами в жилых домах. Жители выбрасывают в мусоропровод тяжелые предметы, которые пробивают контейнеры, говорят в «МСК-НТ».

Более того, нередко дворники нередко берут для этого синие контейнеры, предназначенные для вторсырья, — туда попадает всё подряд, и раздельный сбор становится невозможным. Фото или видео, где засняты такие нарушения, с указанием адреса можно отправлять на почту company@msk-nt.ru.

Около половины новых контейнеров поставят возле зданий разных организаций в Зеленограде. Баки поставят по новым контрактам на вывоз мусора, заключенных между этими организациями и «МСК-НТ», а не потому, что баки сломанные. А на замену сломанным возле жилых домов — всего пять-десять, сообщили «Зеленоград.ру» в мусоровывозящей компании. В Зеленограде контейнеры ломают редко.

Тем не менее, проблема существует. Некоторые дворники утверждают, что из-за нехватки тележек везут наименее заполненный бак к мусоропроводу. Иногда это оказывается бак для вторсырья. Зеленоградский «Жилищник» в этом году закупит 50 тележек для уборки мусора из жилых домов.

Баки закуплены в основном серого и синего цвета, чтобы можно было без наклейки определить, в какой выбрасывать вторсырье (стекло, пластик, бумагу, пригодные для дальнейшей переработки), а в какой остальной мусор.

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Надо ли заменить баки во дворах на ярко-синие и серые, чтобы сразу было видно, куда какой мусор выбрасывать?
Да, с наклейками неудобно
Как сейчас тоже годится
Затрудняюсь ответить
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Метки:
раздельный сбор, контейнерные площадки для мусора
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