Зеленоградский «Жилищник» объявил конкурс для закупки 50 тележек для уборки мусора из жилых домов. Тележки — нужная вещь. Туда дворник перегружает мусор из мусоропровода. После чего везет его в тележке к уличному баку.

Некоторые дворники утверждают, что из-за нехватки тележек везут наименее заполненный бак к мусоропроводу. Иногда это оказывается бак для вторсырья, лишая смысла раздельный сбор отходов.

Это вторая попытка купить тележки. В марте «Жилищник» пытался купить их по 2950 рублей за штуку, но желающих продать за эти деньги не нашлось. Теперь объявлена новая закупка, сумма увеличилась — 3400 рублей за тележку.