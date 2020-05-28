Почему баки для раздельного мусора переполняются, и что с этим можно сделать. Разбор и инструкция
Зеленоградский «Жилищник» объявил конкурс для закупки 50 тележек для уборки мусора из жилых домов. Тележки — нужная вещь. Туда дворник перегружает мусор из мусоропровода. После чего везет его в тележке к уличному баку.
Некоторые дворники утверждают, что из-за нехватки тележек везут наименее заполненный бак к мусоропроводу. Иногда это оказывается бак для вторсырья, лишая смысла раздельный сбор отходов.
Это вторая попытка купить тележки. В марте «Жилищник» пытался купить их по 2950 рублей за штуку, но желающих продать за эти деньги не нашлось. Теперь объявлена новая закупка, сумма увеличилась — 3400 рублей за тележку.
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После закупки тележек ситуация вообще ни как не изменится и дворники продолжать возить баки, т.к. последнее проще чем загрузить всё в тележку, а потом ещё каким-то образом перекидать в баки (или планируются тележки с механизмами разгрузки? но не вериться в такое за 3 тыс.руб.).
Так что закупленные тележки будут очередной растратой, а тележки рано или поздно уйдут в металлолом.