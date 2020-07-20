Зарплата выпускников МИЭТа в первые пять лет после вуза превысила сто тысяч рублей 20.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Исследовательский центр Superjob представил рейтинг вузов России по уровню зарплат молодых специалистов, которые заняты в сфере IT и окончили университет в 2014—2019 годах. Для зеленоградского МИЭТа эта зарплата составила 105 тысяч рублей.

За последний год зарплата выпусников МИЭТа по данным Superjob выросла более, чем на 10%, а за пять последних лет — примерно на 30%.

МИЭТ занимает в рейтинг 12-ю позицию в рейтинге. Лидирует в нем выпускники МФТИ — 180 тысяч (+38% за пять лет).

Рейтинг также оценивает средний балл ЕГЭ 2019 у поступающих в МИЭТ. Для МИЭТа это 89,9 баллов (в прошлом рейтинге было 82). По этому показателю МИЭТ на восьмом месте.

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Метки:
рейтинг, заработная плата, МИЭТ (Московский институт электронной техники)
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