Исследовательский центр Superjob представил рейтинг вузов России по уровню зарплат молодых специалистов, которые заняты в сфере IT и окончили университет в 2014—2019 годах. Для зеленоградского МИЭТа эта зарплата составила 105 тысяч рублей.

За последний год зарплата выпусников МИЭТа по данным Superjob выросла более, чем на 10%, а за пять последних лет — примерно на 30%.

МИЭТ занимает в рейтинг 12-ю позицию в рейтинге. Лидирует в нем выпускники МФТИ — 180 тысяч (+38% за пять лет).

Рейтинг также оценивает средний балл ЕГЭ 2019 у поступающих в МИЭТ. Для МИЭТа это 89,9 баллов (в прошлом рейтинге было 82). По этому показателю МИЭТ на восьмом месте.