О планах сноса «первого торгового» и строительстве нового ТЦ — трехэтажного, с подземной парковкой, с кафе, досуговыми кружками для детей и подростков — управляющая компания «Столица» заявила еще в 2016 году. В 2019-м планы обрели зримое воплощение — сделали проект планировки, который обсудили с местными жителями. «Сейчас количество жителей увеличилось в разы, а первый торговый центр не отвечает нынешним требованием и технологиям, он устарел физически и морально» , — объяснила необходимость реконструкции здания представитель ТЦ «Столица». Прилегающую к корпусу 124 территорию собирались благоустроить и устроить место для праздников — как это делает «Столица возле своих ТЦ в 14 и 23-м микрорайонах.

Здание «первого торгового» было в собственности у «Столицы менеджмент» с 1998 года. В этом году компания продала его торговому комплексу «Панфиловский». В «Панфиловском» «Зеленоград.ру» сообщили, что сейчас никаких планов сноса или перестройки здания нет. «Прошлый собственник планировал реконструкцию, мы пока оставляем всё, как есть». Существующие арендаторы остались на месте, ТЦ работает в прежнем режиме.

Четыре года почти 60% участников опроса «Зеленоград.ру» были против сноса и перестройки «первого торгового». В 2019-м, наоборот, 56% проголосовали «за».



1-й торговый — самый старый зеленоградский торговый центр, он построен в 1963 году. В советские времена там находились отдельные магазинчики — продуктовый, булочная, овощной, винный, чебуречная, пончиковая. Капитального ремонта здания за все эти годы не было.