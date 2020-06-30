Дополнительные поезда будут отправляться:

от станции Крюково по будням в 9:18, 13:04, 16:37 и 20:19

c Ленинградского вокзала в Зеленоград по будням в 7:14, 10:32, 14:48, 18:09 и 21:38.

Общее количество (в обе стороны) рейсов «Ласточек-комфорт» увеличится до 117, в том числе 80 ежедневных, 27 по рабочим дням и 10 — по выходным, сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания.

Интервалы между крюковскими «комфортами» в часы пик сокращаются. В будние дни остаётся 17 рейсов крюковских электричек (Зеленоград—Ленинградский вокзал), на которых ходят обычные электрички ЭТ2М. Остальные, проходящие через Крюково поезда, — тверские, клинские и конаковские. 29 крюковских рейсов ежедневно в будни обслуживаются «Ласточками-комфорт», а всего проходящих через Крюково (в том числе от Твери, Клина и Подсолнечной) — около 50-ти. В обратную сторону, от Москвы, курсирует примерно столько же поездов.



«Ласточки-экспрессы» ходят от Крюково до Москвы 10 раз в день по будням, а всего проходящих через Крюково в день — 38 (в направлении из области в Москву). «Экспрессы» от Крюково ходят всего с тремя остановками — Сходня, Химки, Ленинградский вокзал. Время в пути в среднем 33 минуты. Самый быстрый поезд (27 минут) идет от Зеленограда до Москвы без остановок. Самый медленный (40 минут) уходит из Крюково в 10:36 и прибывает на вокзал в 11:16.