Ещё десять рейсов «Ласточек-комфорт» добавляют от Крюково 30.06.2020 ZELENOGRAD.RU

С 1 июля еще десять рейсов обычных электричек будут обслуживаться поездами «Ласточка-комфорт» по будням. Это удобные «Ласточки» с кондиционерами, туалетами, креслами и зарядками для гаджетов, но по цене обычной электрички и со всеми остановками.

Дополнительные поезда будут отправляться:

  • от станции Крюково по будням в 9:18, 13:04, 16:37 и 20:19
  • c Ленинградского вокзала в Зеленоград по будням в 7:14, 10:32, 14:48, 18:09 и 21:38.

Общее количество (в обе стороны) рейсов «Ласточек-комфорт» увеличится до 117, в том числе 80 ежедневных, 27 по рабочим дням и 10 — по выходным, сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания.

Интервалы между крюковскими «комфортами» в часы пик сокращаются. В будние дни остаётся 17 рейсов крюковских электричек (Зеленоград—Ленинградский вокзал), на которых ходят обычные электрички ЭТ2М. Остальные, проходящие через Крюково поезда, — тверские, клинские и конаковские. 29 крюковских рейсов ежедневно в будни обслуживаются «Ласточками-комфорт», а всего проходящих через Крюково (в том числе от Твери, Клина и Подсолнечной) — около 50-ти. В обратную сторону, от Москвы, курсирует примерно столько же поездов.

«Ласточки-экспрессы» ходят от Крюково до Москвы 10 раз в день по будням, а всего проходящих через Крюково в день — 38 (в направлении из области в Москву). «Экспрессы» от Крюково ходят всего с тремя остановками — Сходня, Химки, Ленинградский вокзал. Время в пути в среднем 33 минуты. Самый быстрый поезд (27 минут) идет от Зеленограда до Москвы без остановок. Самый медленный (40 минут) уходит из Крюково в 10:36 и прибывает на вокзал в 11:16.

Читайте также
«Ласточки-экспрессы» до Ленинградского вокзала могут отменить с запуском МЦД-3
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
пассажирский транспорт, поезд "ласточка"
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Ещё десять рейсов «Ласточек-комфорт» добавляют от Крюково Новости
В торговом центре «Столица» разбился 79-летний рабочий Новости
Зеленоградский музей открывается для посетителей после карантина. Для посетителей сохраняются ограничения Новости
Активист объявил голодовку в знак протеста против полигона и мусоросжигательного завода. Он обещает перестать пить воду, если его не услышат Новости
В горбольнице спасли девочку, выпавшую с пятого этажа Новости
Для строительства сквозного проезда через 3-й микрорайон изымают земельные участки Новости
Лебедь на Быковом болоте повредил лапу Жизнь
С 6 июля отключат горячую воду в 5, 6, 7-м и некоторых домах 3 и 4-го микрорайонов Гид
Комары стали агрессивнее из-за карантина Новости
Нужны ли Зеленограду пешеходные улицы и какие? Истории
Коммунальщики тратят сотни миллионов рублей на печать бумажных квитанций. Так сложно отказаться от бумажных счетов? Новости
Префектура посоветовала жаловаться в полицию на шум от газонокосилок Новости
В Зеленограде жестоко избили и обокрали водителя такси. Он впал в кому, а напавшего отпустили под подписку Новости
Более ста новых автобусов получил Зеленоград. Половина уже ездит Новости
Школ 852 и 1692 больше нет. Все образовательные учреждения 10-11 микрорайонов вошли в состав школ 853 и 1528 Новости
Во дворе 1 микрорайона мужчину ударили ножом в живот. Он находится в реанимации Новости
Межевание земли. Почему важно юридически оформить границы земельного участка? Партнерский материал
В Школьном озере запретили купаться из-за мёртвой рыбы Новости
«Всё очень солидно — камень, кирпич и чугун». История железнодорожной станции Тверь — почти как в позапрошлом веке Истории
«Дятлы самые забавные». Как птицы устроили читателю «Зеленоград.ру» игру в прятки во время его фотоохоты в 9-м микрорайоне Жизнь
© 1997–2020 Зеленоград.ру