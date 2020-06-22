Стали известны единственные итоги тестирования жителей Зеленограда на антитела к коронавирусу. Это данные популяционного исследования департамента здравоохранения с 22 мая по 4 июня. Среди зеленоградцев, сделавших тест в этот период, иммунитет обнаружен у 15,6% — у каждого шестого.
Результаты первого этапа тестирования по Москве, которые стали известны к 21 мая, по Зеленограду не публиковались.
В целом по Москве популяционный иммунитет немного выше, чем в Зеленограде — у 17,4% жителей. Однако, является ли эта разница статистически значимой, неизвестно. Лидирует Северный округ, там антитела нашли у 20% протестированных. «В Москве идёт постепенное накопление иммунной прослойки населения», — делают вывод в мэрии.
Бесплатное ИФА-тестирование на иммунитет к коронавирусу в Москве запустили 15 мая для жителей, получивших специальное приглашение — а позже, с 27 мая открыли и для всех желающих. Кровь на анализ для тестов берут на базе 30 взрослых поликлиник Москвы. В Зеленограде тесты делают в поликлинике при горбольнице (бывшей №65) на Каштановой аллее.
Результаты скрининга планировалось подводить и публиковать еженедельно — по каждому округу и в целом по городу. Однако прошло больше месяца с начала тестирования, и за это время данные появлялись лишь дважды. А по Зеленограду они обнародованы впервые, поскольку в ходе первого этапа «в округе было проведено мало исследований — статистику собрать не удалось, поскольку данные не репрезентативны», как поясняли «Зеленоград.ру» в департаменте здравоохранения.
Никаких других цифр заболеваемости коронавирусом в Зеленограде нет и не было с начала эпидемии. Москва публикует ежедневную статистику заболевших без разреза по административным округам города — об этом 19 июня в очередной раз сообщил «Зеленоград.ру» департамент в ответ на редакционный запрос.
Нет, так сказать нельзя и вот, почему. На старте исследования департамент здравоохранения заявлял, что участники исследования будут определены методом случайной выборки. Однако, насколько состав этой выборки, то есть группы людей, включенных в исследование, соответствует составу населения города в целом (то есть, является ли эта выборка репрезентативной), неизвестно.
Зато известно, что в тестировании массово принимали участие медики и другие группы людей, которым это было необходимо для работы. Учитывались ли их результаты, неизвестно. Кроме того, сначала для участия в исследовании нужно было получить приглашение, а затем оно стало доступно всем желающим, что также могло исказить репрезентативность выборки.
Затем было объявлено, что при определенных результатах теста человека отправят на карантин. Это тоже могло повлиять на репрезентативность выборки — человек не идет сдавать тест, если риск оказаться на карантине является для него неприемлемым.
Ещё одна странность с датами: исследование с включением случайных участников началось 15 мая, но результаты представлены уже с 5 мая. Ещё один вопрос вызывает следование организаторов исследования своим собственным правилам. Промежуточные результаты обещали публиковать еженедельно, но в доступных материалах есть только двухнедельные результаты. А после 5 июня новых данных не было. В целом, детальная методика исследования не была опубликована.
Поэтому говорить об иммунитете у всех жителей Зеленограда на основе данных этого исследования с уверенностью нельзя.
ИФА-тесты (они же ИХЛА-тесты, сделанные методом иммуноферментного и иммунохемилюминесцентного анализа) позволяют выявить в крови пациента антитела IgM — маркер наличия коронавирусной инфекции, и IgG — маркер иммунитета к коронавирусной инфекции (при IgG>10 иммунитет считают формирующимся).
В зеленоградской ГКБ им. Кончаловского разъясняли, что выявление в крови IgM более 1,0 (при любом титре антител IgG) означает, что человек в настоящее время болен коронавирусной инфекцией, и даже если у него нет никаких симптомов, он — носитель вируса. «С ним по итогам тестирования свяжутся специалисты. На дом приедет врач и проведет все необходимые мероприятия. Карантин — не менее 14 дней. Все это время состояние человека будет под контролем. При проявлении признаков заболевания ему окажут всю необходимую медицинскую помощь».
В мае появились новости о том, что в самоизоляцию отправят также людей с выявленным иммунитетом к коронавирусу — антителами IgG. Департамент здравоохранения опроверг эту информацию и сообщил, что таким людям будут рекомендовать временно минимизировать контакты, причем решение о необходимости самоизоляции может принимать сам человек: «Пациентам, у которых выявлены иммуноглобулины G, говорящие об иммунитете к вирусу, никакие постановления или предписания о самоизоляции не выдаются».
В последнем отчёте утверждается уже определённо: «Москвичи без признаков ОРВИ, имеющие IgG при отсутствии IgM, не представляют опасности для окружающих».
Подсчитаны доли людей с высокими концентрациями IgG, от 10 до 130+ — чем выше, тем сильнее иммунитет, его носители представляет ценность как доноры крови с антителами к коронавирусу.
В отчёте приводится также динамика выявленных в ходе тестирования заболевших коронавирусом (IgM больше 2 при IgG меньше 10) и по результатам ПЦР-тестов. Эти тесты делают всем, кто проходит ИФА-тестирование, одновременно с ним.
Иммунитет к коронавирусу вырабатывается не быстро — антитела IgG появлялись в крови 15% заболевших в течение первой недели, у 85% - позже, иногда и дольше месяца, говорится в отчёте.
Анкетирование показало, что у 37% сдавших ИФА-тест с IgM>2 (при отсутствии IgG) за последние месяцы были симптомы ОРВИ или контакт с заболевшими коронавирусом. А люди с IgG>10 вспоминали о таких симптомах еще чаще — в 55% случаев. То есть, в большинстве случаев формированию иммунитета всё-таки предшествовали определённые клинические проявления.
Наблюдения за бессимптомными больными выявило, что у 14,2% людей с IgM>2 признаки заболевания проявились позже, как и у 15,2% людей с положительным ПЦР-тестом — таким образом, ИФА- и ПЦР-тесты примерно одинаково выявляют заболевших.
По словам вице-мэра Анастасии Раковой, к 11 июня в Москве были проведены уже 2,8 млн тестов ПЦР и 600 тысяч исследований на наличие иммунитета к инфекции (при этом в отчете указаны другие цифры по ИФА-тестам: больше 50 тысяч к 21 мая, больше 80 тысяч — к 4 июня).
На старте массового ИФА-тестирования заявлялось, что оно призвано дать властям «максимально полную и достоверную информацию о реальных масштабах заболеваемости» — сколько людей уже переболели, в том числе бессимптомно, и получили иммунитет. Это должно было стать основой для решений о поэтапном снятии ограничений с горожан и бизнеса.