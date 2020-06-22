В целом по Москве популяционный иммунитет немного выше, чем в Зеленограде — у 17,4% жителей. Однако, является ли эта разница статистически значимой, неизвестно. Лидирует Северный округ, там антитела нашли у 20% протестированных. «В Москве идёт постепенное накопление иммунной прослойки населения», — делают вывод в мэрии.

Бесплатное ИФА-тестирование на иммунитет к коронавирусу в Москве запустили 15 мая для жителей, получивших специальное приглашение — а позже, с 27 мая открыли и для всех желающих. Кровь на анализ для тестов берут на базе 30 взрослых поликлиник Москвы. В Зеленограде тесты делают в поликлинике при горбольнице (бывшей №65) на Каштановой аллее.

Результаты скрининга планировалось подводить и публиковать еженедельно — по каждому округу и в целом по городу. Однако прошло больше месяца с начала тестирования, и за это время данные появлялись лишь дважды. А по Зеленограду они обнародованы впервые, поскольку в ходе первого этапа «в округе было проведено мало исследований — статистику собрать не удалось, поскольку данные не репрезентативны», как поясняли «Зеленоград.ру» в департаменте здравоохранения.

Никаких других цифр заболеваемости коронавирусом в Зеленограде нет и не было с начала эпидемии. Москва публикует ежедневную статистику заболевших без разреза по административным округам города — об этом 19 июня в очередной раз сообщил «Зеленоград.ру» департамент в ответ на редакционный запрос.