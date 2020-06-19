Офисное здание незаконно строят в районе Крюково. На этом участке власти уже десять лет находят и сносят самострой
На Ленинградском шоссе в Молжаниновском районе снесли незаконные постройки: шиномонтаж, офис по продаже надгробий и пункт приема цветных металлов. После вывоза мусора и шин освободилось три тысячи квадратных метров городской земли.
mos.ru
Нарушения на земельном участке по адресу: Ленинградское шоссе, дом 251 обнаружила Госинспекция по недвижимости. Оказалось, что бизнес развернули без прав на землю: три тысячи кв.м. просто огородили забором и начали принимать клиентов.
Нарушителей оштрафовали на 200 тысяч рублей.
mos.ru
На снимках со спутника на Яндекс.Картах видно, что этот участок использовался еще в 2018 году, в 2015 там располагались ларьки с фруктами и точка приема труб. Свободен он был совсем давно — в 2010 году, на это месте была небольшая роща.
Цветмет в 2018 году
Яндекс.Карты
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