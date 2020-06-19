Камень в память о милиционерах, погибших при обороне Москвы в 1941-м году, установили на месте расположения боевого поста по охране дороги от Питера до Москвы. Сейчас на этом месте находится часовня. Идея установки принадлежит Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России. Сам трехгранный камень привезли из Крыма.

Сколько сотрудников НКВД погибло при обороне Москвы, неизвестно. На момент введения в Москве осадного положения численность войск НКВД превышала 60 тысяч человек. Полномочия и функционал сотрудников НКВД был шире милиции, во время войны они обеспечивали наполнение действующей армии новыми солдатами, охраняли тылы и поддерживали режим военного времени в прифронтовых областях. Непосредственно защищать Москву из них ушли на 12 тысяч человек.