В Черной Грязи установили монумент сотрудникам НКВД 19.06.2020 ZELENOGRAD.RU

На Ленинградском шоссе в деревне Черная Грязь в Солнечногорске установили памятник сотрудникам НКВД, погибшим при обороне Москвы. Официально это памятник «погибшим милиционерам», церемония открытия пройдет после завершения монтажа в середине июля.

Камень в память о милиционерах, погибших при обороне Москвы в 1941-м году, установили на месте расположения боевого поста по охране дороги от Питера до Москвы. Сейчас на этом месте находится часовня. Идея установки принадлежит Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России. Сам трехгранный камень привезли из Крыма.

Сколько сотрудников НКВД погибло при обороне Москвы, неизвестно. На момент введения в Москве осадного положения численность войск НКВД превышала 60 тысяч человек. Полномочия и функционал сотрудников НКВД был шире милиции, во время войны они обеспечивали наполнение действующей армии новыми солдатами, охраняли тылы и поддерживали режим военного времени в прифронтовых областях. Непосредственно защищать Москву из них ушли на 12 тысяч человек.

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Метки:
история города, великая отечественная война, памятники
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