Второе ЧП случилось через двенадцать часов на парковке у корпуса 602 — с другой стороны от первого пожара. В 23:27 вызвали пожарных — через семь минут они всё потушили.

Как рассказала «Зеленоград.ру» житель этого дома Анна Астахова, сначала загорелся один автомобиль, затем пламя перекинулось на соседнюю машину. Выбежавшие на улицу жители дома попытались развести горящие авто, но огонь в итоге перешёл на фургон и ещё одну машину. В результате сгорело четыре автомобиля, ещё несколько могли частично пострадать.