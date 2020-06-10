Пять автомобилей сгорело за сутки на парковке у гостиницы «Микрон». Фото 10.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Дважды за день горели машины на парковке возле корпусов 601 и 602 во вторник, 9 июня.

В первый раз это произошло около полудня у 601-го дома — сгорел кроссовер «Тойота Рав-4». Клубы дыма были видны от «Флейты». Пожарных вызвали в 11:20, через десять минут огонь потушили. Почти полностью выгорел салон автомобиля, пострадали моторный отсек, крыша, дверь.

Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём хозяина авто, сообщили «Зеленоград.ру» в МЧС.

Второе ЧП случилось через двенадцать часов на парковке у корпуса 602 — с другой стороны от первого пожара. В 23:27 вызвали пожарных — через семь минут они всё потушили.

Как рассказала «Зеленоград.ру» житель этого дома Анна Астахова, сначала загорелся один автомобиль, затем пламя перекинулось на соседнюю машину. Выбежавшие на улицу жители дома попытались развести горящие авто, но огонь в итоге перешёл на фургон и ещё одну машину. В результате сгорело четыре автомобиля, ещё несколько могли частично пострадать.

В МЧС уточнили, что два автомобиля сгорели полностью: минивэн «Мерседес-бенц Вито» (он загорелся первым) и «Пежо-308» — и два частично: «Соболь», «Лада-Спутник» (ВАЗ-21099. Никто не пострадал. По предварительным выводам, это был поджог.

Из-за густого едкого дыма могли пострадать жители нижних этажей. Многие в это время уже легли спать или планировали это сделать.

На следующее утро полиция начала опрос местных жителей. Выясняли, в частности, не собираются ли здесь компании по вечерам. Нет, не собираются, уточняет Анна.

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Метки:
автомобиль, микрорайон 6, поджог, пожары
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