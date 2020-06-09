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Продление проездных, которые закончились во время карантина, начнётся с 12 июня. Но только для тех, кто мало ездил 09.06.2020 ZELENOGRAD.RU

В департаменте транспорта разработали правила продления проездных билетов. Это можно сделать с 12 июня в кассах метро или киосках Мосгортранса, но только тем, у кого с 30 марта по 9 июня израсходовано не больше 22 поездок.

Продление возможно для проездных, рассчитанных на 60 поездок, на 30 дней, 90 дней и 365 дней, а также для билетов «ТАТ» и социальных карт. Дополнительный фактор, который учтут при продлении, — поэтапность снятия ограничений. Так, если срок действия билета не истек до 9 июня, ему добавят столько дней, сколько совпало с периодом самоизоляции. Если срок закончился раньше снятия ограничений, проездной продлят в день обращения в кассы на то количество дней, которые пришлось провести в изоляции. Например, если проездной действовал до 22 апреля, его продлят на 24 дня, объяснили в дептрансе.

Школьники и студенты смогут перезаписать все непотраченные билеты на социальные карты. Срок обращения за продлением не ограничен. Кроме касс, продлить можно будет онлайн — правда, сервис дистанционной услуги еще не готов к использованию, его обещают представить позднее.

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Метки:
общественный транспорт, коронавирус, билет, социальная карта москвича, департамент транспорта
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Обсуждение
Kill Digit
2 часа назад
В департаменте транспорта разработали правила продления проездных билетов.
Если бы оно было так, то продление билетов заработало бы с отменой режима, а на данном этапе лишь предлагается подождать 12 июня, пока будет сформирован механизм продления, например:
«Для удобства горожан продлить проездные билеты также можно будет онлайн. Сервис по продлению и механика его работы будут анонсированы позднее», — добавили в Департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.
https://www.mos.ru/news/item/75343073/
То есть власти пока и сами не знают как же будут восстанавливаться и в каком объёме проездные.

У меня например, на одном проездном выходит около 10 дней для восстановления, на другом около 6 по одному проездному и 30 дней по другому. И по телефону по которому должны всё разъяснить только сопли жуют зачитывая стандартный текст, что что-нибудь когда нибудь восстановят, но как это будет делаться и в каком объёме понятия не имеют...

Так же пока не ограничивают время для восстановления проездных и можно будет восстановить сроки позднее:
«Мы понимаем, что снятие ограничений совпадает с летними отпусками наших пассажиров. Поэтому мы не ограничиваем период, в который можно будет обратиться в кассы для продления действия билетов, если горожане не смогли воспользоваться ими из-за режима повышенной готовности. Продление произойдет с даты обращения пассажира, поэтому пользоваться услугой нужно непосредственно перед запланированной поездкой», — отметили в пресс-службе Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

https://www.mos.ru/news/item/75343073/
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