В департаменте транспорта разработали правила продления проездных билетов. Это можно сделать с 12 июня в кассах метро или киосках Мосгортранса, но только тем, у кого с 30 марта по 9 июня израсходовано не больше 22 поездок.

Продление возможно для проездных, рассчитанных на 60 поездок, на 30 дней, 90 дней и 365 дней, а также для билетов «ТАТ» и социальных карт. Дополнительный фактор, который учтут при продлении, — поэтапность снятия ограничений. Так, если срок действия билета не истек до 9 июня, ему добавят столько дней, сколько совпало с периодом самоизоляции. Если срок закончился раньше снятия ограничений, проездной продлят в день обращения в кассы на то количество дней, которые пришлось провести в изоляции. Например, если проездной действовал до 22 апреля, его продлят на 24 дня, объяснили в дептрансе.

Школьники и студенты смогут перезаписать все непотраченные билеты на социальные карты. Срок обращения за продлением не ограничен. Кроме касс, продлить можно будет онлайн — правда, сервис дистанционной услуги еще не готов к использованию, его обещают представить позднее.