Около 14 часов начался пожар в кафе «Дюшес» (между МИЭТом и городским прудом). Об этом сообщил наш читатель Дмитрий С. На момент съемки пожарных машин пока не было. Новость обновляется.
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