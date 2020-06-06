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Пожар в кафе «Дюшес» начался в субботу днем 06.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Около 14 часов начался пожар в кафе «Дюшес» (между МИЭТом и городским прудом). Об этом сообщил наш читатель Дмитрий С. На момент съемки пожарных машин пока не было. Новость обновляется.

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Метки:
пожары, Дюшес
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Обсуждение
Александр Полянский
4 часа назад
они там папу выбирают. пока не выбрали - потому пошел черный дым
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