Погода не спешит утихомириться. В ночь со среды на четверг, 4 июня, вновь ожидается сильный дождь с порывами ветра до 17 метров в секунду. По прогнозам, ливень продлится минимум до десяти утра. В отдельных районах Москвы и Подмосковье пройдут грозы.



Днём в четверг в Зеленограде воздух прогреется до 17-18 градусов тепла, но по ощущениям будет на 15. Ближе к ночи предсказывают прояснения, но на следующий день снова дождь — правда, не такой интенсивный.

Синоптики говорят, что в ночь на 4 июня в столице может выпасть до 30 миллиметров осадков, что побьёт рекорд этого дня с начала столетия.

Настоящее лето придёт в город и регион в выходные. В субботу днём в Зеленограде ожидается до 23 градусов тепла при пасмурной погоде с осадками, а в воскресенье, 7 июня, — до +25 и даже с прояснениями.



Дальше температура воздуха будет расти и в ближайшие дни почти подберётся к +30. Но температурные колебания ещё будут. Про солнце пока непонятно, но прояснения будут.